El padrasto de James Rodríguez ha reconocido que el futbolista colombiano es hincha del Real Madrid y que su deseo es regresar al Santiago Bernabéu para volver a vestir la elástica blanca una vez finalice su cesión con el Bayern de Múnich

“El Real Madrid es una de las casas de sus amores, lastimosamente, tuvo que mirar un rumbo diferente”, comenta Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, en unas declaraciones recogidas por Marca. “Eso no significa que no sea amante de la casaca blanca, una institución que le permitió pasar lindos momentos. Dentro de su corazón, siendo hincha del Madrid, contemplará la posibilidad de retornar”, añadió.

“El Madrid es dueño de su carta, me imagino que si tiene buenas actuaciones sería posible su regreso”, aseguraba el padrastro de James Rodríguez. Aún así, el futuro del colombiano continúa en el aire y son varios los rumores que le vinculan a no continuar en el cuadro blanco, ni en el Bayern. “Está cómodo en Múnich, aunque puede haber ofertas. No tengo noticias, pero están esos rumores que llegan desde Inglaterra”, dijo Restrepo.

“Él está tranquilo. Se siente otra vez a buen nivel, físicamente fuerte. Eso nos da perspectiva de que está contento, motivado y trabajando bien”, dijo sobre el estado físico de James Rodríguez. “Está deseoso de alcanzar nuevos éxitos”, añadió.

“Los futbolistas todos los días tienen que ratificar su buen momento. Sea en el Bayern o en el Real Madrid no puede vivir del recuerdo, sino del presente”, declaró el padrastro del futbolista. Además, destacó que James no tiene ningún problema con Niko Kovac. “No tengo ninguna duda que se incorporará sin sobresalto en la plantilla y seguramente entrará en las consideraciones de Kovac”, dijo.