Benzema lo tiene en su mano

El Real Madrid no quiere que Karim Benzema pase por el quirófano para corregir la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. El delantero francés, vital para Solari, deberá decidir esta semana si operarse o no.

Karim Benzema dio una verdadera lección de compromiso este sábado en el Santiago Bernabéu. El delantero francés jugó ante el Sevilla con una fractura en el quinto metacarpiano de la mano derecha, es decir, con el dedo pequeño roto. El ariete galo es consciente de que es fundamental en este Real Madrid, y Solari se encargó de dejarlo claro públicamente tras la derrota copera ante el Leganés, asegurando que el equipo había echado mucho de menos a Benzema.

Karim forzó y jugó ante el Sevilla, un duelo que era clave y que puede suponer un punto de inflexión para el conjunto merengue esta temporada. Sin embargo, su participación en los partidos venideros es una incógnita. Benzema debe decidir esta semana junto a los servicios médicos del club blanco si pasa por el quirófano para corregir esa fractura o no, y el Real Madrid ya le ha transmitido su deseo de que no se opere.

Tanto la cúpula como el propio Solari han hablado con el francés para hacerle ver lo importante que es en estos momentos en el equipo. Benzema lo sabe, y demostró su compromiso jugando los 90 minutos ante el Sevilla. De sus sensaciones y de lo que digan los médicos dependerá que el galo pase por el quirófano o no. Si con esa protección y con un tratamiento conservador el dedo mejora, probablemente no se vea obligado a operarse, lo que sería la mejor noticia para el Real Madrid sin ninguna duda.

Y es que Solari no tiene más delanteros. Mariano está lesionado y todavía no se le espera, por lo que si Benzema causa baja en estos momentos el entrenador asturiano tendría un serio problema. Tampoco está Bale, que sigue recuperándose de su última dolencia en el sóleo, y las únicas alternativas serían Vinicius, que dejó claro ante el Leganés que esa no es su mejor posición, o el canterano Cristo.