Bartra acusa a Vinicius: “Me llamó hijo de puta tres veces”

Uno de los momentos más tensos del encuentro que enfrentó al Betis y al Real Madrid lo protagonizaron Marc Bartra y Vinicius Junior. El central del conjunto andaluz y el delantero madridista se enzarzaron en el minuto 70 del partido con empate en el marcador. Tras un encontronazo, el brasileño se levantó y se fue a recriminarle la acción al jugador verdiblanco manteniendo una guerra dialéctica en la que se dijeron de todo.

Tras el partido, Bartra dio su versión ante los medios de comunicación: “Le he dicho varias veces que se levantara, que estaba todo el rato en el suelo y me ha faltado el respeto, me ha llamado tres hijo de puta, se ha acordado de mi madre. Es muy joven y tiene mucho que aprender de sus compañeros que conozco en el Real Madrid”.

Hernández Hernández, árbitro del partido, vio la acción y decidió advertir a los dos jugadores sin amonestarles. Todo quedó en un pequeño enfrentamiento que reflejó la tensión que se vivió en el césped del Benito Villamarín durante los 90 minutos del partido.