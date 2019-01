Vinicius: “El árbitro tenía que haber consultado el VAR porque Rulli no toca el balón”

Vinicius habló tras el partido ante la Real Sociedad, en el que el Real Madrid perdió 0-2. Fue el principal protagonista y Munuera Montero no señaló un claro penalti cometido por Rulli sobre él. El jugador cuestionó la decisión del árbitro.

Vinicius Junior habló después del partidazo que se marcó ante la Real Sociedad. El brasileño fue el protagonista del Real Madrid en la derrota de su equipo, pese a no lograr ver puerta. Casi toda la producción ofensiva de los bancos pasaba por las botas del jugador, que estuvo involucrado en la que fue sin lugar a dudas la acción del partido. Rulli cometió un flagrante penalti sobre él, pero ni Munuera Montero en el césped, ni Melero López en el VAR lo señalaron.

El jugador habló a la conclusión del partido en Real Madrid Televisión y dejó claro que el guardameta de la Real Sociedad no tocó el balón “en ningún momento”, lamentándose de que el colegiado no señalase la pena máxima que él mismo había provocado. “Los árbitros no han visto un penalti en el VAR y es triste”, apuntó el atacante del conjunto madridista.

Además, sobre la incomprensible decisión de Munuera Montero de no acudir a visionar la jugada, la perla madridista apuntó: “Tenía que haberlo consultado”. “Me quedé frente al portero y él sólo tocó mi pie. El árbitro dijo que había tocado balón, pero en ningún momento lo toca, sólo me toca el pie”, señaló Vinicius.

El Real Madrid cayó sin mucho merecimiento frente al conjunto txurri-urdin. La joven promesa madridista, que demostró que puede ser titular en el conjunto blanco, habló sobre la buena labor del equipo y lamentó el poco acierto de cara a puerta: “Hemos hecho un buen partido, hemos jugado bien y hemos podido ganar, pero nos faltó el gol“.

“Queremos estar arriba, que es donde tenemos que estar y en tres días tenemos otro partido para ganar. Ahora tenemos que ganar para volver a nuestro sitio poco a poco”, destacó el jugador sobre el próximo partido, en el que el conjunto madridista recibirá al Leganés en la Copa del Rey.