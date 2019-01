Solari: “Isco nos tiene que seguir dando alegrías”

Santiago Solari compareció en rueda de prensa antes del partido del Real Madrid contra el Villarreal. El equipo blanco juega en La Cerámica este jueves 3 de enero el partido aplazado por el Mundial de Clubes

Felicitando el año nuevo, Santiago Solari compareció en rueda de prensa en su primera aparición pública de 2019 para analizar el partido del Real Madrid contra el Villarreal de Liga, que se juega este jueves 3 de enero tras ser aplazado hace unas semanas por el Mundial de Clubes, y toda la actualidad del conjunto blanco.

Ilusión para el nuevo año

“Feliz año para todos, que tengáis salud sobre todas las cosas. Mucha ilusión, están todos los frentes abiertos e iremos a competir por todo como siempre. Es importante que todos los jugadores estén metidos, alegres e ilusionados para afrontar todas esas competiciones a la vez”.

Malos datos fuera de casa en el nuevo año

“Me han pasado alguna estadísticas, intentaremos cambiarla y hacer un partido muy serio con compromiso y energía. La fecha es difícil pero la competición, que es rigor, no para. Cada equipo va a salir a competir, estamos todos en igualdad de competición. Trataremos de sacar lo mejor más allá de los pocos días de trabajo que tenemos ambos equipos”.

Piezas para ganar los títulos

“El fútbol es competición y día a día. Es la ilusión que uno genere. Siempre está abierto, podemos hablar de los jugadores que tenemos o no, pero lo bonito es que se renueva cada semana. Cada partido es una oportunidad. Tenemos ilusión. La competición está abierta a la magia y no es una cosa cerrada de antemano. El que compite no le tiene miedo a nada. Afrontamos la Liga con la máxima ilusión. La Copa y la Champions”.

Posibles salidas

“No tengo novedades para comentarles al respecto. Si las tuviera se las contaría. Lo que nos interesa es el partido de mañana y en el comienzo de este año que tenemos que afrontar con la máxima humildad, ilusión y compromiso”.

¿Quiere recuperar a Isco?

“Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos con ilusión y con alegría, como lo están. Son todos fundamentales. Tenemos tres competiciones y todos son importantes. Isco es un grandísimo futbolista que nos tiene que seguir dando alegrías. También los jugadores que están lesionados. Hemos perdido a Marcos, Mariano, Javi Sánchez está tocado…”.

El rival: Villarreal

“Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que tengamos ritmo y que lo transformemos en energía y agresividad. El Villarreal buscará salir de la situación en la que está, cambió de entrenador e intentará cambiar la dinámica. Su estadio siempre es complicado”.

Equipo físicamente

“El fútbol es algo global, es imposible separar la parte física de la técnica de la táctica o de la anímica. Se mueve todo en conjunto. Si flaqueas en una puedes parecer que flaqueas en varias. El desafío es que funcione todo a la vez. Al equipo le veo bien, ilusionado y con ganas de seguir ganando, que es lo que demostró en el Mundial de Clubes”.

Tercer partido ante equipo de descenso

“El cambio del entrenador del Villarreal les hace diferente. Un cambio de estilo, de sistema muy nuevo porque acaba de llegar”.

¿Entendería que Isco y Keylor se vayan?

“No me planteo salidas. Estamos todos trabajando juntos e implicados en el partido de mañana. Todos los jugadores son parte de la plantilla. No considero otra hipótesis”.

Zidane no quería salidas ni entradas en enero

“No me corresponde hablar de la estrategia de fichajes. Pertenece a la esfera privada”.

¿Te ves más allá de junio?

“Lo que nos vincula a todos los entrenadores con un equipo es el corazón, la ilusión y las ganas del día a día. Todo lo demás viene después, incluido el contrato. Estoy feliz, no voy más allá. Un mes es un año en el fútbol. Un año es una eternidad”.

¿Necesita fichajes?

“Repito lo que comenté: nosotros estábamos en el Mundial de Clubes y acaba de llegar el año y lo focalizamos en Villarreal. No tengo novedad al respecto”.

Descanso anímico para Keylor e Isco, ¿les ve mejor?

“A todos les veo mejor y contentos desde hace tiempo. Evidentemente ganar un título ha sido muy importante, también como valor simbólico”.