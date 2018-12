Las apuestas ven a Modric de vuelta en Inglaterra

Su destino más probable parece Italia, con la Juve o el Inter, pero en las últimas semanas los dos equipos de Manchester han remontado el vuelo

Luka Modric aún no ha renovado con el Real Madrid y eso, incontrolablemente, dispara todos los rumores posibles y por haber con su posible marcha de la casa blanca. El croata, flamante ganador del The Best y el Balón de Oro, termina su contrato con los merengues el próximo 2020 y no son pocos los equipos que estarían dispuesto en recurrir de los servicios del mediocentro de 33 años.

Desde este pasado verano, el conjunto que más se ha interesado por el balcánico ha sido el Inter de Milán, que no desiste en su idea de ver a Modric con la nerazzurri. Pero, pese a ello, no es ni mucho menos el destino en el que las apuestas más se vuelcan a la hora de vestir virtualmente al centrocampista, que siguen viendo a Italia como destino predilecto para él: que el flamante Balón de Oro acabe recalando en la Juventus ¡se paga 2 a 1!

La Juve de Cristiano Ronaldo es la favorita mientras que sea el Inter se paga 7 a 1. A ese nivel ha llegado en las últimas semanas Inglaterra, donde el Manchester United del recién nombrado Ole Gunnar Solskjaer –tras la destitución de José Mourinho– se lleva todas las papeletas. Disfrazar a Modric de Red Devils se paga también a 7 a 1 –cuando hace unas semanas era 10 a 1– mientras que sea citizens y recalar en el City de Guardiola se paga a 9 a 1 –hace unas semanas 12 a 1–. También aparecen otros equipos, como su regreso al Tottenham Hotspur (14 a 1) o firmar por el Liverpool (20 a 1).

Cabe destacar que, pese a que Luka Modric aún no ha renovado con el Real Madrid, en el club blanco trabajan en un nuevo contrato para él para alargar su continuidad en el Santiago Bernabéu. Mientras eso pasa, las especulaciones con su futuro se disparan en las casas de apuestas y el Manchester United es el que más terreno ha ganado en las últimas fechas…