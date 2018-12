Aitor Elizegi fue elegido este jueves nuevo presidente del Athletic Club y sus grandes bazas fueron la apuesta por Rafa Alkorta como director deportiva y el hecho de abrir la puerta del club a jugadores con raíces vascas aunque no nacieran ni crecieran en el País Vasco o Navarra, como podría ser el caso de Asensio.

Aitor Elizegi fue elegido este jueves nuevo presidente del Athletic Club tras imponerse a Alberto Uribe-Echevarría en las elecciones celebradas en el Palacio de Ibaigane, sede de la entidad rojiblanca. Elizegi, cocinero y empresario bilbaíno de 52 años, sucede en el cargo a Josu Urrutia, presidente del club bilbaíno desde 2011.

Tiempos de cambios en el club vasco. Los socios han elegido, por muy poca diferencia, a Elizegi, que ganó en las votaciones al que venía siendo contable de Urrutia, Alberto Uribe-Echevarría. Es decir, han optado por savia nueva en lugar de elegir la opción continuista. Y todo ello pese a que el nuevo presidente sólo pueda disponer de 76 de los 300 millones de euros que el Athletic Club tiene en caja, debido a que la La ley del Deporte marca que el presidente de un club deportivo no puede acumular pérdidas contables durante su mandato.

Sin embargo, Elizegi se ha ganado la confianza gracias, en gran medida, a la baza de apostar por Rafa Alkorta como director deportivo, además de abrir la puerta del Athletic a futbolistas que sean hijos y los nietos de vascos, aunque no hayan nacido ni se hayan criado en el País Vasco o Navarra. Una medida que, por ejemplo, permitiría al club bilbaíno fichar a Marco Asensio. De hecho, el jugador del Real Madrid fue ofrecido al Athletic cuando era canterano del Mallorca. Su padre es vasco y llegó a jugar en el Barakaldo, aunque el jugador blanco nació y creció en territorio insular. En aquel momento, la entidad decidió no fichar al balear porque no casaba con la filosofía del club, pero ahora ya sí podría incorporarlo. Sin embargo, parece una utopía pese a que los rojiblancos tengan bastante dinero en la caja.

En cualquier caso, Aitor Elizegi, nuevo presidente del Athletic, está dispuesto a abrir las puertas del conjunto rojiblanco a los futbolistas que tengan raíces vascas aunque no hayan nacido ni crecido en el norte de España.