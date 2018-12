James Rodríguez: “¿Volver al Real Madrid? En junio veremos”

James Rodríguez no cierra la puerta a una posible vuelta al Real Madrid. El centrocampista colombiano está cedido en el Bayern de Múnich, pero no está siendo una buena temporada para él y podría regresar a la casa blanca en verano.

No corren buenos tiempos para James Rodríguez en el Bayern de Múnich. El curso pasado brilló y fue feliz en Alemania, pero esta campaña, con Kovac en el banquillo, las cosas han cambiado y para mal en lo que se refiere a su figura. El colombiano asegura, al menos de cara a la galería, que no tiene ningún problema con su entrenador. Y, cuestionado por la posibilidad de volver al Real Madrid, no cierra la puerta, pero emplaza la decisión al mes de junio.

“¿Volver al Real Madrid? El presente mío es el Bayern Múnich, yo tengo contrato con ellos hasta junio, estoy bien ahí, estoy tranquilo. Ya en junio veremos y yo solo pienso en todo lo que es Bayern, me estoy recuperando bien, estoy bien, con muchas ganas de empezar el año”, dijo James en un acto publicitario.

Al ser preguntado sobre los rumores de división entre los jugadores y Kovac, el cafetero dijo lo siguiente: “Con Kovac no pasa absolutamente nada, el Bayern es un club que dentro del equipo son buenos, es un grupo sano, y con él (Kovac) no pasa absolutamente nada”. Desde hace meses se habla en Alemania de que James está descontento en el Bayern desde la llegada de Kovac, que no le da las libertades en el campo que le otorgaba su antecesor, Jupp Heynckes, pero él prefiere no reconocerlo públicamente.

La realidad es que James Rodríguez está dispuesto a volver a cualquier precio al Real Madrid. El colombiano lleva un tiempo recuperándose en la capital de España de un esguince de rodilla y no contiene en sus ganas de quedarse hasta tal punto que ha confesado a los suyos que no le importa “si está Solari, Mourinho, Conte o el que sea”, que se vuelve a la capital de España, donde fue muy feliz.