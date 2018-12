Real Madrid – CSKA de Moscú: plan B para la Champions

El Real Madrid cierra la fase de grupos de la Champions sin jugarse nada ante el CSKA de Moscú Solari probará a la unidad B de su equipo, con Vinicius, Isco y Asensio de titulares

Fin a la primera ronda de la Champions League. Y bienvenida, aunque sea por una sola vez, al nuevo horario de Copa de Europa en el Santiago Bernabéu. Por primera vez el Real Madrid jugará a las 18:55, esa hora tempranera a la que todavía el aficionado se tiene que acostumbrar.

El campeón de Europa cierra la fase de grupos de la Champions este miércoles con un partido sin nada en juego, debido a que los blancos han llegado aquí con los deberes ya hechos. Delante tendrá al único equipo que le ha ganado esta temporada en Champions, el CSKA que en Moscú hizo explotar todo el proyecto de Lopetegui con aquél 1-0 que empezó a explicar todo lo que vendría después.

La unidad B, a escena

Mucho han cambiado las cosas desde entonces y el Real Madrid vive ahora más tranquilo con Santiago Solari en el banquillo. Siete victorias en ocho partidos y con el único tropezón en Eibar, que sin embargo sirvió como aviso para un equipo que sigue sin convencer pero que al menos gana.

Ante el CSKA no hay nada en juego y Solari repetirá lo mostrado hace una semana ante el Melilla en Copa del Rey, otro encuentro que fue de trámite. El técnico argentino seguirá probando a jugadores que no cuentan con tantos minutos, dándoles otra oportunidad para demostrar que merecen ser titulares.

Ahí entran Isco y Asensio, que liderarán al Real Madrid ‘B’ este miércoles. Los dos, suplentes para Solari, saldrán de inicio ante el CSKA en una titularidad que se puede leer de dos formas: una nueva prueba para ellos y la confirmación de que son de la unidad B. Y para pasar a la A están obligados a hacer un buen partido en Champions.

En el equipo también estará Vinicius, que en Champions solo jugó los minutos finales ante el Viktoria Plzen y que su participación en el Real Madrid se ha ido desinflando. Tras su buen partido ante el Melilla en Copa, el brasileño será otra de las atracciones que tenga un duelo insípido, sin ese aroma a Copa de Europa al estar todo ya finiquitado.

El Madrid ya es primero

Haga lo que haga, el Real Madrid será líder de grupo (la primera vez en las tres últimas temporadas), lo que le da la teórica ventaja de jugar el partido de vuelta de octavos en el Santiago Bernabéu y ser cabeza de serie en el sorteo. Su Champions actual al final quedó salvada con cuatro triunfos, tapando así el golpe que supuso la derrota en Moscú, donde incluso tras ganar al Viktoria por la mínima y sufriendo se empezó a pensar en que la clasificación no era tan fácil.

El CSKA llega a Madrid con la opción de al menos ir a la Europa League. Para ello no depende de sí mismo. Con cuatro puntos, los mismos que el Viktoria Plzen, el equipo ruso necesita mejorar el resultado que haga el conjunto checo tenga ante la Roma. Es decir, si gana el Viktoria, el CSKA no tendrá ya opciones haga lo que haga en el Bernabéu. Deberá sacar un mejor resultado del que consiga el Viktoria.

Es el último partido de Copa de Europa en el Bernabéu este año, en el que se ganó otra Champions, Solari no podrá contar ni con Nacho ni con Reguilón, lesionados, aunque recupera a Kroos y Marcelo, a los que podría no forzar. Además de los mencionados Isco, Asensio y Vinicius, se espera más aire fresco en el once. Podría entrar nuevamente Vallejo o Javi Sánchez, también Odriozola, Carvajal podría repetir en la lateral izquierdo y sigue en duda Mariano, con molestias que le podrían dejar fuera de un partido que le podría venir bien para reivindicarse. Valverde también se perfila como titular.

Nuevo horario en el Bernabéu y sensación ya navideña por Chamartín. La Champions pasa de largo por Madrid ya que el Real hizo sus deberes. Sin emoción, los blancos reciben al CSKA para cerrar una fase de grupos irregular pero exitosa.