Solari: “Estoy satisfecho con Isco… y con todos”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación después de la importantísima victoria del Real Madrid ante el Valencia (2-0), un triunfo que hace que el equipo blanco se reencuentre con la Liga y pueda seguir aspirando al título.

Gran primera parte

“Si, no hay otra manera para ganar un partido ante un rival tan duro. Había que hacer una primera parte así y el partido en general. Era normal que ellos en la segunda apretasen y que estuviera más disputado después de que estuviéramos ganando”.

La segunda parte: ¿Bajón del Madrid o mérito del Valencia?

“Es una mezcla de ambas cosas. Ellos tenían que arriesgar más. Lo que sucede en el fútbol cuando un equipo se pone en ventaja”.

Minutos para Marcos Llorente

“Es fantástico, eso hace a un equipo grande. El Real Madrid juega muchas competiciones, muchos partidos y por eso es importantísimo que cada uno de los futbolistas este bien y disponibles para cuando les toque jugar. Llorente ha estado a la altura de los dos grandes partidos”.

Gareth Bale

“Estaba un poco cansado, tenía algunas molestias, pero se ha exigido mucho. En Eibar, en Roma, hoy… se ha sacarificado y es normal que esté agotado”.

Cariño del público con Bale

“Este público siempre exige más, nos exige más a todos. Me gustaría poner el foco en los que han destacado. Karim, con un partido de generosidad, Llorente, los centrales, los laterales, Lucas Vázquez, que es un premio al sacrificio, Courtois, los que entraron, que lo hicieron bien… estoy contento”.

¿Qué le pidió a Isco?

“Que fuera determinante cuando tuviera una transición y así lo hizo”.

¿Satisfecho con Isco?

“Satisfecho con él y con todos”.

El Madrid, superior

“Lo hemos hehco muy bien, hemos salido muy concentrados e intensos. Hemos controlado el juego y hemos buscado siempre el gol. Las prestaciones de los futbolistas han sido excelentes. El rival era muy duro, nos puso las cosas complicadas, pero las supimos controlar perfectamente”.

“Hay que preotegerse pero tambien hay quemarcar, hacer daño al rival. Lo hemos conseguido. Ellos han apretado porque era los que les tocaba. El mérito es de todos ellos”.

Buen papel de los jugadores jóvenes

“Todos los jugadores jóvenes, esta camada nueva, tienen que ir agarrando horas de vuelo, con el apoyo d la gente más madura. Son los jugadores del futuro pero también del presente y es una gran alegría en el club de ver jugadores que han estado en categorías inferiores que ahora han estado en el primer equipo. Es un aliciente para los jugadores del Castilla que tienen una oportunidad de tocar las puertas. Deberíamos nombrar más a la cantera, que funciona de maravilla”.

¿Este Madrid es el que te gusta?

“A mi me gustaría que lo que hicimos en el primer tiempo lo pudiéramos repetir mas veces. Fue una gran primera parte y un buen partido en general”.

¿Tiene que tener paciencia el madridismo?

“Ellos son el futuro del Real Madrid y tienen que ser parte del presente porque forman parte de la plantilla. Es una gran satisfacción cuando jugadores jóvenes, especialmente los que han estado en la cantera, verlos con horas de vuelo en Primera División y en partidos tan importantes. Nos olvidamos de destacar ese trabajo que se hace en divisiones inferiores. Los réditos se ven a largo plazo, estamos felices en el club”.

Cambio con el partido en Eibar

“Son partidos diferentes, muy distintos lo que sucedió en una semana y en la otra. Es complicado cuando se viene de semana de selecciones, hay poco tiempo para trabajar y estar juntos. no es una excusa pero es una realidad. Es otro campo y otro fútbol. No estuvimos bien en Eibar, pero estuvimos bien en Roma y francamente bien hoy. Es mérito de los futbolistas”.

Qué aportan los jugadores jóvenes

“La juventud da energía y frescura. Hay que combinarla con madurez, saber estar, experiencia de otros jugadores. Este año hay muchos jugadores jóvenes y otros veteranos y tenemos que encontrar el equilibrio para poder competir con esta plantilla y abrirles la puerta a los chicos que tienen que romperla para triunfar en el futuro”.

La juventud para reaccionar al equipo

“Es importante todo, no que reaccionen sino que se repartan los esfuerzos. Todos los clubes grandes tenemos muchos partidos, además de las selecciones. Los chicos tienen que volar y el único sitio donde pueden hacerlo es en la cancha”.

Courtois

“Tres grandes porteros y Luca Zidane, que es el cuarto. Está francamente bien cubierta esa posición. No vamos a descubrir ahora a Courtois”.

Luka Modric Balón de Oro

“Es un jugador excepcional, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solo en el Madrid sino antes y la selección croata. Superación personal, le ha tocado crecer en un contexto difícil. No sé si le ayudó eso, pero la calidad no sé de donde la sacó, pero ahí la tiene”.