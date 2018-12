La imagen que demuestra que Isco tiene sobrepeso

El sobrepeso de Isco es una cuestión que preocupa en la cúpula del Real Madrid

Mucho se está hablando del estado físico de Isco Alarcón. Desde la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid, el centrocampista español no ha conseguido entrar en el once inicial en ninguno de los siete encuentros. Se le acusa de no rendir a su nivel y durante el encuentro del Real Madrid ante el Valencia (2-0), las cámaras captaron cómo efectivamente el jugador está por encima de su peso.

Isco Alarcón fue el tercer cambio que Santiago Solari realizó en el encuentro ante el Valencia. Mientras que el malagueño se despojaba del chaleco para entrar en el terreno de juego, las cámaras captaron una imagen en la que se aprecia claramente cómo el 22 blanco está lejos de una óptima condición física.

El estado físico del malagueño es una cuestión que preocupa desde hace tiempo en la cúpula del Real Madrid, como ya comentó en su día el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. Hoy, ante el Valencia, se volvió a hacer evidente que Isco está por encima del peso recomendado para un futbolista.

El jugador apenas cuenta con algo más de 100 minutos sobre el terreno de juego con Solari al frente, y parece que su situación está lejos de mejorar. La relación con el entrenador no pasa por sus mejores momentos y si no hay un cambio de actitud por parte del jugador, parece que va a continuar presenciando los encuentros desde el banquillo.