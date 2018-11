Inda: “Sergio Ramos vive un periodo de guerra fría con el Real Madrid”

Eduardo Inda acudió como cada lunes a El Chiringuito, donde tiene su habitual sección de exclusivas, para desvelar que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió con Sergio Ramos para pedirle que apoyara a Santiago Solari de aquí a final de temporada. El central, sin embargo, no vive un buen momento de relación con la cúpula.

“Sergio Ramos tiene un periodo de guerra fría con el Madrid porque cree que con la campaña que se le está enviando pues no le defienden.”, contó Eduardo Inda. Además, el director de OKDIARIO añadió: “Ramos piensa: ‘Me parto la cara y defiendo a la entidad y me sacuden por todas partes y nadie me defiende’. Y cree que el club debería hacer algo más.”.

Tal y como desveló el director de OKDIARIO existe tensión entre el capitán y el máximo mandatario del conjunto blanco. ” La Guerra fría es importante, fíjense, Ramos ha celebrado sus últimos goles tocando el escudo mirando a cámara”, contó en exclusiva en Eduardo Inda en el programa que se emite en Mega.

Además, Eduardo Inda fue claro a la hora de explicar el pensamiento de Sergio Ramos, que cree que hay una campaña contra él.