Asensio: “Yo no tengo que tirar del carro en el Madrid, hay otros más expertos”

Asensio analizó su situación en el Real Madrid El mallorquín se defendió de las críticas

Marco Asensio concedió una entrevista al programa “Vamos” de Movistar Plus en la que analizó su situación actual en el Real Madrid. El mallorquín fue muy claro cuando le preguntaron por la crisis que ha vivido recientemente el conjunto blanco: “Tampoco lo veo como una crisis. Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro”.

Sobre su suplencia, Asensio explicó que ahora está “teniendo menos protagonismo”, pero advirtió que las valoraciones se harán “a final de temporada”. “Hay algunas críticas que no son justas pero ya sabemos como funciona aquí el periodismo. No quiero incluir a todos pero hay críticas que van a hacer daño”, comentó.

Asensio también habló de la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid: “El fútbol ha sido injusto con Lopetegui, en los momentos clave no hemos tenido el acierto o suerte… no sé cómo llamarlo. Es una situación complicada para él y su cuerpo técnico por lo que pasó en la selección. No han tenido esa pizca de suerte. Les queda una larga carrera y el fútbol les va a devolver esa suerte”.

“Los resultados han sido mejores y así es el fútbol. Es nuestro entrenador y vamos a muerte con el que esté ahí. Tenemos que ser fuertes como hemos sido siempre para tener grandes victorias”, añadió al ser cuestionado por Solari.

Por último, analizó su situación en la selección española: “Luis Enrique me ha dado mucha confianza, está pendiente de mí y me da muchos consejos. Eso es importante para un jugador”.