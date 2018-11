Antonio Conte se autodescarta: “No me voy a subir a un tren en marcha”

Antonio Conte no entrenará esta temporada al Real Madrid El italiano está más interesado en tomar las riendas del Manchester United

Antonio Conte no entrenará esta temporada al Real Madrid. El técnico italiano se autodescartó definitivamente de tomar los mandos del club del Bernabéu, una vez que Santiago Solari ha sido confirmado como el entrenador oficial del primer equipo madridista. El transalpino, fiel a su estilo, incluso se mostró un poco chulesco en su tono para descartar su candidatura.

“Yo no quiero subirme a un tren ya en marcha. No tengo prisa. Estoy esperando a junio para comenzar un nuevo proyecto”, dijo el ex seleccionador italiano y ex entrenador del Chelsea, en palabras a Sky Sports.

En las últimas semanas, la prensa británica había hablado de la opción que más atraía a Conte y no era el Real Madrid. Según algunos tabloides, el italiano está esperando que caiga como entrenador Jose Mourinho para tomar las riendas del Manchester United.

Hay que recordar que Antonio Conte estuvo muy cerca de firmar por el Real Madrid tras la destitución de Julen Lopetegui. Sin embargo, las condiciones que pidió –entre ellas tres años de contrato–, así como la oposición de gran parte de la plantilla blanca hicieron que su aterrizaje en España no cristalizase.