Tite: “Vinicius carece de lucidez, Rodrygo sí la tiene”

El seleccionador brasileño, Tite, concedió una entrevista a Globoesporte en la que habla sobre dos de las grandes joyas de la cantera brasileña, Vinicius y Rodrygo, ambos propiedad del Real Madrid. En las declaraciones del técnico se puede entrever que en sus pensamientos, el jugador del Santos está más y mejor preparado para la élite que Vinicius, a pesar del impacto del joven de 18 años en el vigente campeón de Europa.

Vinicius es uno de los nombres que tuvo Tite en su mente para las últimas listas de convocados de Brasil, aunque el seleccionador también habló del presente y los defectos del delantero del Real Madrid. “Estaba saliendo del Flamengo, adaptándose, entrenándose con el equipo principal del Real Madrid, aunque sin jugar. Entonces era un período muy difícil. Pero pensé en él. Hablé con Carlos Amadeu (seleccionador Sub-20 de Brasil) y me dijo: ‘Vinicius tiene una capacidad increíble para atraer a los medios. Es extremadamente simple y tranquilo en el trabajo. Pero fascina a los medios’. Es muy fintador, mucho del uno contra uno, pero carece un poquito de lucidez…”.

Esta lucidez, sin embargo, no le falta a Rodrygo en opinión de Tite. El seleccionador cree que el jugador cedido en el Santos, aunque más joven, está más preparado que Vinicius para el fútbol de élite, sobre todo en términos de toma de decisión. “Rodrygo tiene una lucidez impresionante. Jair Ventura (entrenador de Corinthians) me dijo: ‘Parece un jugador veterano, está maduro en la toma de decisiones’. Se infiltra entre líneas, sostiene la bola, cambia la dirección, si le dan espacio, sale driblando… Es increíble cómo hace la toma de decisiones. Su juego mental es el de un jugador de 25 años, es un fútbol de asociación. Pero no tiene fuerza física aún, Vinicius sí la tiene, aunque es más individualista. Pero parece tener buena cabeza, sabe escuchar y evolucionar”.