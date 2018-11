El Madrid cierra el fichaje de Exequiel Palacios

El Real Madrid habría cerrado su primer fichaje de cara a la próxima temporada. El equipo blanco, según informa Telemadrid, se ha hecho con los servicios de Exequiel Palacios, joven jugador de River Plate por el que desembolsaría 20 millones de euros y se incorporaría en el verano de 2019, después de, entre otras cosas, disputar la final de la Copa Libertadores con los Millonarios.

Palacios, de 20 años recién cumplidos, es un fijo en los partidos de River Plate y su rendimiento en uno de los históricos de Argentina le ha dado la oportunidad de debutar con la selección absoluta albiceleste a las órdenes de Lionel Scaloni. Esta temporada ha disputado ya 36 partidos oficiales con su club –27 de Superliga y 9 de Libertadores–, sumando una experiencia en la élite que comenzó con sólo 16 años, cuando debutó con el primer equipo de River.

Entre los pretendientes potenciales de Palacios se encontraban también el Atlético de Madrid, Barcelona e Inter de Milán, pero el Real Madrid se habría adelantado a estos clubes para cerrar el acuerdo con un jugador que promete ser uno de los grandes centrocampistas en los próximos años.

El agente de Exequiel aseguró recientemente, a pesar de las informaciones, que no había establecido contacto con el Madrid. “No me llegó nada, no hablé con el Real Madrid. Me llamó Francescoli para preguntarme si yo tiré la noticia al aire y le dije que no. Desmiento lo que publican porque yo no hablé con el Madrid”.