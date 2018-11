Florentino habla de las leyendas del club y se ‘olvida’ de Cristiano

Florentino Pérez se 'olvidó' de Cristiano Ronaldo en la entrega de insignias a los socios del Real Madrid

Florentino Pérez se ‘olvidó’ de Cristiano Ronaldo en la entrega de insignias a los socios del Real Madrid que cumplen 25, 50 y 60 años de antigüedad. El máximo mandatario blanco destacó durante su discurso las figuras de Santiago Bernabéu, Alfredo di Stéfano y Paco Gento, pero no recordó a un jugador luso que ha conquistado cuatro Champions durante sus nueve años en el Santiago Bernabéu y, a día de hoy, sigue siendo el máximo goleador de la entidad.

“Las generaciones venideras recogerán el testigo que nosotros heredamos de nuestros padres: el esfuerzo, el compañerismo, la superación permanente, la humildad, el respeto, la solidaridad. Son nuestros principios los que nos han traído hasta aquí y los que nos han acompañado desde que nos marcaron el camino las figuras legendarias que han sido siempre nuestros grandes símbolos. Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento, han sido los gigantes que han convertido nuestro club en un mito y en una leyenda”, destacó Florentino Pérez.

Hay que recordar que durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de socios representantes sí dedicó unas palabras muy especiales al actual delantero de la Juventus, al igual que ha Zidane y a Luka Doncic, que dejó el equipo de baloncesto para comenzar una aventura en la NBA.

Recientemente, Cristiano Ronaldo aseguró en una entrevista a France Football que el presidente madridista nunca le miró “excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón”. Así de duras fueron las palabras de luso contra el hombre que le dio la oportunidad de jugar en el Real Madrid.

“Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable”, aseguró Cristiano Ronaldo.