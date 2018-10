“Vamos a tapar muchas bocas en el Camp Nou”

Domingo 28 de octubre, 16:15 horas. Cita de suma importancia con el Clásico de la Liga Santander en juego. Barcelona y Real Madrid se ven las caras con el equipo blanco sumido en una de las peores crisis de los últimos tiempos y con el despido de Julen Lopetegui pululando en el ambiente. La plantilla blanca llega tocada pero con un mensaje claro: “En el Camp Nou vamos a tapar bocas”, es la frase que más suena en el vestuario del equipo madridista.

El Clásico del próximo domingo no será un partido cualquiera. No sólo por la ausencia por primera vez en once años de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo en un partido de esa magnitud, sino porque para el Real Madrid el Clásico de este domingo se plantea como la ocasión idónea para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que la mala racha es agua pasada. Siguen siendo los campeones que han conquistado tres Copas de Europa consecutivas y quieren brillar en el estadio del eterno rival.

Orgullo y ambición. Los jugadores del Real Madrid saben que el Camp Nou es el escenario idóneo para reivindicar su calidad y tapar todas las bocas que les han señalado tras una mala racha del conjunto blanco que deja a su entrenador, Julen Lopetegui, al borde del despido. El partido ante el Viktoria Pilzen sirvió para cambiar la tónica y con mejores sensaciones afrontarán la visita a la Ciudad Condal.

Salvar a Lopetegui y acallar las críticas

El Madrid sabe lo que es caer, pero sobre todo levantarse. No es la primera vez que se habla de crisis y en el vestuario blanco hacen piña para salir de ésta. Son un equipo, todos se ven responsables del momento por el que atraviesan y el mensaje es claro: “Esto lo levantamos nosotros”. Aunque la situación recuerda a la vivida en la temporada 15/16 que acabó con Benítez despedido en enero, los pesos pesados confían en que están mejor que en aquella ocasión y al final terminaron ganando la Champions y peleando hasta el último momento por la Liga.

Con nueve jornadas disputadas y a 4 puntos del eterno rival, el Camp Nou es el terreno propicio para que el Real Madrid muestre síntomas de mejora y vuelva a pelear por la Liga. Los jugadores blancos llegan con ganas de tapar bocas, salvar a Lopetegui, al que han defendido públicamente y al mismo tiempo acallar a la prensa que les había dado por perdidos.