Malestar en la cúpula del Madrid con Lopetegui: alineó a Varane pese a que pidió no jugar

Varane le pidió a Lopetegui no jugar el partido contra el Levante pero el técnico vasco le forzó

La situación de Lopetegui en el Real Madrid pende de un hilo. Más aún cuando en la cúpula del Real Madrid han conocido que Raphael Varane pidió al técnico vasco no jugar contra el Levante y Julen hizo caso omiso a las peticiones del central francés.

En las horas previas al Real Madrid – Levante, que terminó con derrota de los blancos, Raphael Varane tuvo una charla con Lopetegui en la que le pidió no jugar. El central francés no se veía en buenas condiciones y prefería no jugar, por lo que fue honesto con el entrenador vasco.

Lopetegui no hizo caso al francés y le colocó en el once titular. Varane no se encontraba físicamente bien para jugar y eso se vio en el primer tanto del Levante, en el que el internacional galo fue incapaz de cortar el balón antes de que llegase a los pies de Morales. Minutos después cometería el penalti que significó el segundo gol del cuadro granota.

Los dos goles que recibió el Real Madrid tuvieron a Varane como protagonista. Un Raphael que no se sentía en condiciones, que lo advirtió, pero que tuvo que acabar jugar contra su voluntad. Y es que Julen Lopetegui, a pesar de tener a Nacho Fernández y a Jesús Vallejo disponibles, prefirió forzar al francés.

Con Nacho Fernández sin problemas físicos y siendo un habitual en cualquier puesto de la zaga cuando hay alguna lesión, sorprende que Lopetegui no le haya hecho caso a Varane y alinease al canterano. También llama la atención la ausencia de Jesús Vallejo. El aragonés siempre ha sido del gusto de Julen, llevándoselo, incluso, a la preparación del Mundial que se disputó en Rusia. Además, el ex del Zaragoza ya ha dejado atrás todos sus problemas físicos y se encuentra preparado para jugar, como hiciera hace unos días con la Selección Sub21.