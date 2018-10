Butragueño no asegura la continuidad de Lopetegui

El director de relaciones institucionales del Real Madrid pide "tranquilidad" Apela al trabajo y a la unión para salir de la crisis

Julen Lopetegui está en la cuerda floja. El Real Madrid sufrió este sábado su tercera derrota consecutiva y al entrenador vasco se le agota el crédito. Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco, fue cuestionado por la continuidad del técnico tras el choque y no despejó la duda. No depende de él, obviamente, pero no se vio nada convencido al portavoz merengue.

“¿Confianza en Lopetegui? Estamos abatidos, son momentos tristes para todos nosotros y yo creo que hay que tener tranquilidad. Tenemos partido el martes… Insisto, ha sido un golpe, no esperábamos este resultado. Hay que tener tranquilidad, acaba de terminar el partido y todos tenemos que intentar calmarnos, esa es la verdad. Estamos tristes.

En cuanto al partido en sí, Butragueño dijo lo siguiente: “Ha sido imposible. El equipo tuvo coraje, en absoluto mereció perder el partido, tuvo muchas ocasiones. Pero las circunstancias fueron adversas, es una pena porque el Real Madrid en absoluto ha merecido este resulta. Las cuestiones técnicas y las elecciones de jugadores son de Julen. El equipo hizo méritos para ganar el partido, pero el fútbol tiene estas situaciones. Tenemos el martes un partido importantísimo, hay que levantarse y prepararlo bien, es un partido vital para nosotros”.

“¿Cómo se levanta una crisis así? Con trabajo, con unidad y confiando en nuestras posibilidades. Estos jugadores han ganado muchísimo, son jugadores de primer nivel. Hay que tener un poco de tranquilidad. Y cuando las circunstancias son adversas, más unidos tenemos que estar”, añadió Butragueño.

Un discurso institucional impecable que viene a demostrar las dudas que tiene el Real Madrid en estos momentos con Julen Lopetegui. Que el director de relaciones institucionales del club no asegure que el vasco se vaya a sentar en el banquillo en apenas tres días en el Santiago Bernabéu dice mucho…