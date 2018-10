El menosprecio de Luxemburgo a Modric: “Perisic hizo un mejor Mundial que él”

Vanderlei Luxemburgo, ex técnico del Real Madrid, ofreció sus análisis sobre el Balón de Oro dejando algunos titulares un tanto surrealistas. El brasileño no quiere que Luka Modric gane el galardón y lo ninguneó hasta un punto muy exagerado diciendo que su compañero Ivan Pericic “había sido mejor que él” en el Mundial y que “todos los jugadores de la selección croata tenían un nivel similar”.

Por si fuera poco, Luxemburgo sigue pareciendo vivir anclado en el pasado asegurando que Neymar será Balón de Oro muy pronto después de no haber conseguido ni un sólo voto esta temporada. “Creo que Neymar será el próximo brasileño en ganar este premio, aunque este año no creo que lo haga. Parece que será Modric, aunque sinceramente no veo una diferencia entre él y el resto de candidatos”, aseguró.

No en vano, Luxemburgo destacó a Hazard y a otros compañeros de Modric con Croacia antes que al centrocampista del Real Madrid. “Eden, en mi opinión, fue más decisivo que Modric. Incluso creo que Perisic, el croata que jugó por banda, fue más importante que Modric en el Mundial”, zanjó.