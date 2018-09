Courtois confirma que no hay fijada una rotación de porteros: “Es una elección del entrenador”

Thibaut Courtois ha confirmado en una entrevista que no existe un sistema de rotación de porteros. El portero del Real Madrid ha desvelado que la decisión de quién juega recae cada partido en el técnico, Julen Lopetegui. En un principio se rumoreó sobre la posibilidad de que el belga jugase Liga y Keylor Champions pero el ex de Atlético y Chelsea confirmar que eso no es así y que ellos no saben quién juega cada encuentro hasta que se lo comunica el preparador vasco.

“Es una elección del entrenador. Él toma las decisiones, pero no se ha acordado nada. No hay fijada una rotación o algo así. Solo ha habido un partido (de Champions)”, dijo Courtois al medio belga HLN. Hasta el momento el guardameta ha disputado los tres últimos partidos de la Liga Santander, pese a que el tico fue el elegido en los dos primeros encuentros y en la Supercopa de Europa; mientras en la Liga de Campeones, Lopetegui se decantó por Keylor en el debut.

A pesar de que el meta belga llegó con la temporada a punto de comenzar, el técnico madridista ha repartido bastante los minutos entre sus dos porteros. Aunque Keylor ha jugado 120 minutos mas que su compañero bajo los palos (390 minutos el tico por 270 del belga). Courtois reconoce en la entrevista que se deja la piel en cada entrenamiento para poder ser titular en cada partido. Además, explica que no tiene ningún problema con tener que competir con el costarricense por el puesto.

“Hago lo mejor que puedo en los entrenamientos para demostrar que siempre estoy listo. Para el entrenador y el equipo, por supuesto, esta es una situación de lujo. La competencia siempre es saludable y no tengo problemas con eso“, comentó. Este miércoles se enfrentan al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y el sábado al Atlético en el Santiago Bernabéu, dos partidos complicados en los que aspira a la titularidad.