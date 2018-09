Inda: “Las estrellas del vestuario están molestas por las rotaciones de Lopetegui”

Los pesos pesados del vestuario del Real Madrid están molestos con las rotaciones de Julen Lopetegui El principal motivo es que piensan que no son necesarias

Julen Lopetegui ha comenzado con buen pie su etapa en el Real Madrid pero hay cosas que no han sentado bien al vestuario. Uno de las principales desavenencias del ex seleccionador español con los jugadores está en el tema de la rotaciones, que no han molestado a algunos de los pesos pesados de la plantilla madridista.

Así lo anunció en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Las grandes estrellas del vestuario están un poco reviradas con las rotaciones de Lopetegui y consideran que no son necesarias a estas alturas de la temporada”, afirmó.

Además, el director de OKDIARIO también puso los nombres de algunos futbolistas encima de la mesa. “El núcleo duro no lo entienden y el enfado de Marcelo y Bale fue más que notable”, afirmó.

Y es que el pasado sábado, en el duelo que se saldó con victoria ante el Espanyol, Julen Lopetegui tiró de rotaciones y dejó sin disputar ningún minuto a pesos pesados del vestuario como Marcelo, Bale o Toni Kroos, que se quedó fuera de la convocatoria. De momento todo va bien en el Real Madrid pero han surgido las primeras discrepancias entre el técnico y los jugadores. Los resultados harán que esta relación mejore… o empeore.