Luka Modric se impuso en la votación a Cristiano Ronaldo y Salah para ser elegido mejor jugador El centrocampista croata del Real Madrid sigue monopolizando el premio tras los galardones de Cristiano

Los pronósticos se han cumplido y Luka Modric es ya oficialmente el ganador del premio The Best, galardón otorgado por la FIFA en función de las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales. El centrocampista croata del Real Madrid superó en votos a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah y se corona como el nuevo The Best en 2018, quitándole la corona a su ex compañero Cristiano.

Se lo merecía. Luka Modric cuajó una temporada impresionante tanto con el Real Madrid como con su selección. Ganó la tercera Champions League consecutiva con el equipo blanco, una proeza jamás vista de la que tuvo buena parte de culpa, pues fue el timón del conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Pero la cosa no quedó ahí. Una vez finalizado el curso con el Real Madrid, se marchó con su selección, Croacia, y dio una serie de recitales en el Mundial que quedarán para la historia.

Modric, junto al resto de jugadores croatas, llevó al combinado balcánico a la final del Mundial de Rusia. Se enfrentaron a Francia, que acabó ganando y levantando el trofeo, pero Croacia fue sin duda la gran revelación del torneo y se llevó los halagos de todos. Modric fue elegido MVP de la cita mundialista pese a no haber ganado el Mundial, otra distinción individual a la que hay que añadir el premio al Mejor Jugador del Año para la UEFA, galardón que recogió hace unas semanas.

Modric se ha impuesto en las votaciones, en las que participan los apitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a Cristiano Ronaldo y Momahed Salah. El luso fue el máximo goleador de la pasada Champions League, aunque no lució en la final y tampoco pudo hacer un buen papel con Portugal en el Mundial. Salah, por su parte, guió al Liverpool a la final de la Liga de Campeones, pero se retiró lesionado en Cardiff y no pudo brillar en el Mundial de Rusia.

Con el The Best 2018, Luka Modric ve recompensada su gran temporada tanto a nivel de clubes como de selecciones. A sus 33 años (recién cumplidos), el croata pasa por uno de los mejores momentos de su carrera y todo el mundo del fútbol reconoce su grandeza dentro y fuera de los terrenos de juego. Ha sido un curso redondo para el croata, que ha ganado la Champions, ha llegado a la final del Mundial, ha renovado con el Real Madrid y ha ganado ya dos de los tres galardones individuales de más prestigio. ¿Levantará también el Balón de Oro?