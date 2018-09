Todo lo que necesitas saber sobre el premio The Best

Modric, Cristiano Ronaldo y Salah optan al galardón este año Votan los capitanes y seleccionadores de las federaciones FIFA

Los premios The Best están en boca de todos en los últimos tiempos. Pero, ¿qué galardón es, cuándo se entrega, quién vota…? The Best es un premio individual que la FIFA decidió crear en el año 2016 para reconocer al mejor jugador del año tras finalizar su asociación con la revista France Football, con la que otorgaba de manera conjunta el FIFA Balón de Oro desde el año 2010. Tras ser disuelto, se dividió en dos y cada entidad continuó por su cuenta entregando el premio a los mejores del mundo.

El The Best 2018 se entregará este lunes 24 de septiembre a las 20:00 horas en Londres, y el sistema de votación es sencillo, pues votan los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes. Este premio, a diferencia de su antecesor, añade la novedad de que votan además los aficionados por Internet. Cada capitán y seleccionador vota a tres jugadores, otorgándole cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional. A la hora de votar se tienen en cuenta los méritos contraídos por los jugadores tanto en la trayectoria llevada a cabo con sus clubes, como con sus selecciones nacionales.

El premio de más prestigio y el más esperado es el The Best masculino al mejor jugador del año, al que aspiran Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. El croata del Real Madrid tiene muchas papeletas para llevárselo por su gran papel tanto con el conjunto merengue, con el que ganó la Champions League, como con su selección, a la que guió a la final del Mundial de Rusia. Pero hay más premios que enumeramos a continuación:

-The Best FIFA Women’s Player of 2018: Mejor futbolista del año.

-The Best FIFA Men’s Coach of 2018: Mejor entrenador de la temporada.

-The Best FIFA Women’s Coach of 2018: Mejor entrenador/a de equipo femenino.

-The Best FIFA Goalkeeper of 2018: Premio al mejor portero del año.

-The 2018 FIFA Puskás Award: Mejor gol de la temporada.

-The 2018 FIFA Fair Play Award: Premio al juego limpio.

-The 2018 FIFA Fan Award: Premio a la mejor afición.

-The 2018 FIFA/FIFPro World11: Reconocimiento al mejor once del año.