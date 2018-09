Sigue en directo la Asamblea General del Real Madrid

Sigue en directo las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del Real Madrid La junta directiva presidida por Florentino Pérez presentará las mejores cuentas de la historia del Real Madrid Los socios compromisarios votarán si dan el consentimiento a la junta para endeudarse a fin de financiar las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu

Se confirma que el quórum no es suficiente en esta primera convocatoria, por lo que la Asamblea General de Socios del Real Madrid no dará comienzo hasta las 10:00 horas, en segunda convocatoria. Como el quórum no es suficiente, las Asambleas no comenzarán en primera convocatoria, prevista para las 9:00 horas, y sí en segunda, a las 10:00 horas.Por otro lado, en la Asamblea Extraordinaria la junta se someterá la autorización de los socios representantes para endeudarse a fin de financiar las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu.En la Asamblea General Ordinaria la junta directiva presidida por Florentino Pérez presentará a los compromisarios las mejores cuentas de la historia del club. Están deberán ser votadas y aprobadas. ¡Buenos días! Os contaremos en directo todo lo que suceda en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes del Real Madrid que se celebrará en el Palacio de Congresos.