Julen Lopetegui: “Me encantaría que Luka Modric ganara el The Best”

Julen Lopetegui analizó el duelo de Liga que el Real Madrid tiene este sábado (20:45 horas) ante el Espanyol

Tras el gran partido ante la Roma en Champions, la Liga vuelve para el Real Madrid y lo hace con un peligroso duelo ante el Espanyol, “el más exigente de todos los que ha habido en el Bernabéu”, según palabras de Julen Lopetegui. El técnico blanco compareció este viernes ante la prensa y analizó el duelo ante el conjunto catalán así como la actualidad del Real Madrid y deportiva.

Rotaciones

“La única manera de afrontar esto es partido a partido. El fútbol es así. En base a eso buscaremos siempre las mejores decisiones para intentar de ganar al rival, teniendo en cuenta el desgaste y como está cada uno. La utilización de toda la plantilla es muy importante. Hay fondo de armario y lo hemos utilizado como hemos creído conveniente. Veremos que once sacamos mañana”.

Expulsión de Cristiano en Champions

“No la he visto muy bien, he visto alguna difusa. Todo el mundo me ha dicho que no era, pero no puedo añadir más. El VAR siempre ayuda a que haya menos errores porque se ven las imágenes con más tranquilidad y en base a un vídeo. Es más sencillo no equivocarse. Si, como parece, no fue una expulsión merecida tendrán que tomar decisiones. Pero no me compete a mi”.

Carvajal

“Dani ha tenido un problemilla, estamos pendiente de su evolución. Para mañana (por el sábado vs Espanyol) no estará, intentaremos que esté ante el Sevilla (próximo miércoles)”.

100 días al frente del Real Madrid

“Se me han hecho muy cortos. Todo va tan rápido… estamos centrados en el día. No sabía ya que eran 100 días, trataremos de que sean muchos más y que el equipo siga creciendo. Las notas, a mí, se ponen a final de temporada. Y al equipo le pongo un 10 por la actitud y el trabajo”.

Virtudes del Espanyol

“Va a ser un partido muy exigente. Es un equipo muy mejorado, muy completo en muchas situaciones del juego y que ha tenido toda la semana para preparar el partido. Tiene un gran entrenador, nos obligará a hacer un gran esfuerzo para ganarles. Es el más exigente de todos los que hemos tenido hasta ahora en el Bernabéu”.

¿Fue tan bueno el partido ante la Roma?

“No vivimos de la crítica, sea buena o mala, sino de nuestros análisis. El equipo hizo un buen partido, pero en todos los encuentros vemos cosas a corregir. Ante la Roma no fue una excepción. Ese partido ya es historia y ahora toca el Espanyol”.

Odriozola

“La alineación la daremos mañana. Él está bien, está trabajando bien”.

¿Hubieran expulsado a Cristiano si jugara en el Real Madrid?

“No tengo opinión de esto. Es un debate más para vosotros (prensa) que para mi”

¿El equipo cambia a la hora de jugar con otros jugadores?

“El fútbol no es un once titular, pero cada partido juegan 14 y una plantilla que aspira a ganar todo, todos son importantes. Todos intentan llevar a la práctica las ideas que tenemos e intentamos desarrollar”.

¿Están Courtois y Keylor bien con la rotación en la portería?

“Ellos están entrenado fenomenal, compitiendo bien. Hay una normalidad y todo es más simple por dentro, a nivel profesional, que lo que se puede mostrar fuera. Estoy encantando con los tres porteros”.

¿A quién le daría el premio ‘The Best’?

“No creo mucho en los premios individuales, pero porque el fútbol lo siento como un aspecto colectivo. Una vez con eso, me encantaría que fuera para Luka Modric, que es jugador nuestro y ha hecho un gran año”.

Vinicius

“Veremos mañana que es lo que ocurre. Siempre tomaremos las decisiones en base a lo que es mejor para el equipo”.