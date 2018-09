Rodrygo: “Quiero seguir los pasos de Cristiano”

Rodrygo llegará al Real Madrid en junio de 2019 El brasileño sigue formándose en Brasil mientras cumple la mayoría de edad

Rodrygo, jugador del Santos que pertenece al Real Madrid, ha repasado su futuro más próximo en una entrevista concedida a Four Four Two. El brasileño, por el que la entidad madridista pagó 45 millones de euros, aterrizará en Valdebebas en el mes de junio de 2019 salvo contratiempo.

“Ya desde que me ascendieron al primer equipo del Santos intento asimilar lo que está ocurriendo en mi vida. Estoy muy orgulloso de haber firmado con el mayor equipo del mundo. Quiero estar listo lo antes posible para provocar un gran impacto”, aseguró Rodrygo.

El atacante reconoció que quiere seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, un jugador al que admira: “Hubiera sido un placer jugar con él. Hizo historia en el Real Madrid y quiero seguir sus pasos”.

Además, Rodrygo desveló que ha mantenido conversaciones con su compatriota Vinicius. También confesó que ha estado pendiente de sus primeros pasos en el club madridista. “He visto los primeros pasos de Vinicius Junior en el Real Madrid y hemos intercambiado muchos mensajes”, comentó

Por último, el jugador del Real Madrid se mostró ambicioso a la hora de visualizar su futuro: “Después de que Brasil fuera eliminada del Mundial, le dije a mi padre que podía ser mi turno en el próximo Mundial. Tengo mucho camino por delante, pero espero estar en Qatar”.