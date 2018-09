Keylor buscará equipo en enero si no juega la Champions

El costarricense esperará al partido ante la Roma para ver qué hace con su futuro Está molesto por la prontitud de Lopetegui con el relevo en la portería

Keylor Navas está molesto con la decisión tan temprana de Julen Lopetegui de dar el relevo a Thibaut Courtois en la portería. El pasado sábado, el belga fue el titular ante el Leganés en el triunfo del Real Madrid por 4-1, justo después de que el costarricense renunciara a acudir con su selección para esta próxima ventana de encuentros internacionales y así dar prioridad al equipo blanco.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones los pensamientos de Navas. “Keylor está cabreado por lo que sucedió la jornada pasada. Se pierde la convocatoria de Costa Rica para evitar que Courtois le quite el puesto. En los primeros partidos, salvo en la Supercopa, lo ha hecho bien. Se queda en Madrid, no va con Costa Rica y Courtois le quita el puesto. El jugador ha mandado el mensaje de que si no es titular en Liga y Champions, pediría salir en el mercado de invierno“.

Navas se encuentra en una encrucijada. El cambio en la portería ante los pepineros puede significar el inicio de un relevo que deje a Courtois como titular en la competición doméstica y a él resignado al banquillo. Ya manifestaron ambos metas que Lopetegui aún no les ha asegurado cómo gestionará la portería y quién contará con más o menos minutos o como los distribuirá.

A ello espera el meta costarricense para tomar una decisión a corto plazo, de cara al próximo mercado de fichajes en enero. El próximo miércoles 19 es el primer encuentro de la Champions League, donde el Real Madrid defenderá de nuevo el título, aquel que ha levantado los últimos tres años Navas. Será ante la Roma y es donde espera para ver qué decide el técnico vasco…

De ser titular, Navas podría conformarse con jugar la competición europea y decidir qué hacer con su futuro la próxima temporada. De volver a aparecer en el banquillo, el costarricense empezaría a buscar una vía de escape para el próximo enero, para obtener los minutos que no tendría en el Real Madrid.

Jugó los primeros tres partidos

Hasta la fecha, Navas ha jugado los tres primeros duelos oficiales de la temporada: la Supercopa de Europa y los primeros choques ligueros. Ante el Atlético de Madrid no le sonrió la fortuna. El Real Madrid cayó 2-4, el costarricense no pudo hacer gran cosa ante el arreón final de los colchoneros. Ante el Getafe (2-0) y Girona (1-4), el meta volvió a lucir su nivel habitual, encajando solo un gol en 180 minutos.