Coentrao: “Esperé hasta el día 31 al Sporting y ni una llamada”

Fabio Coentrao explicó en el periódico portugués Record los motivos de su salida del Real Madrid con destino al modesto Rio Ave. El lateral zurdo mostró su decepción por no haber recibido ni una sola llamada del Sporting de Portugal, club en el que militó la pasada temporada.

“Esperé hasta el 31 una llamada del club por el que lo dio todo el año pasado y recibí cero llamadas. Es triste”, dijo un Coentrao dolido con una directiva que tiene deudas económicas con él. “Después de esto, pensé que necesitaba ser feliz y perdí mucho dinero para obtener esta felicidad en un club que siempre fue correcto y fiel conmigo“, aseguró.

Coentrao, quien ya nunca más volverá a vestir la camiseta del Real Madrid, dejó claro para concluir que no se mueve por intereses económicos. “Pero no hay dinero que pague esta felicidad. Nací pobre, no me importa morir pobre”, zanjó.