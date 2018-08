Marcelo: “No entiendo el cambio, pero respeto la decisión de Lopetegui”

Marcelo mostró su decepción por el sorprendente cambio que protagonizó en Montilivi. El lateral brasileño fue el primer sustituito de Julen Lopetegui en la visita del Real Madrid a Girona y esa decisión pareció molestarle más de lo normal a tenor de sus declaraciones.

“Entender el cambio no lo entiendo pero lo respeto, es una decisión el míster que me sorprendió; yo quiero jugar siempre. Estaba al 100%, estaba bien”, dijo el segundo capitán del Real Madrid.

El lateral blanco aseveró que “Cristiano es el mejor del mundo y claro que se le echa de menos, pero Bale y Benzema también son muy buenos”. Además alabó al Girona: “Todos los partidos son complicados. Saben que subo mucho. Pero al final lo más importante es que no hemos encajado más goles. Solo uno. Lo importante son los tres puntos”.

Por último, Marcelo echó un capote a Keylor Navas ante su inminente suplencia ante la llegada de Courtois. “Veo muy bien a Keylor, tenemos dos porteros para estar en el equipo del Real Madrid, no me corresponde a mí tomar esta decisión pero Keylor ha estado fantástico y me alegro por él”, zanjó.