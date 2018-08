Lopetegui, obsesionado con la Liga

El técnico madridista considera que es el título más importante.

El Real Madrid inicia el domingo la Liga ante el Getafe con el objetivo de sumar los tres primeros puntos. Para Julen Lopetegui el campeonato es el título más importante de los que tendrá en juego el Madrid este curso y el técnico vasco está obsesionado por ganarlo. No quiere que se repitan historias del pasado y sabe que para ello es vital no perderle la cara a la competición, como sucedió en la 2017-18.

Para el entrenador madridista ganarlo es una prioridad absoluta, queriendo repetir el éxito logrado hace dos temporadas, donde los blancos se proclamaron campeones tras vencer en la última jornada, después de liderar la competición doméstica durante casi todo el curso. Así lo ha venido manifestando el entrenador durante sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación. Así que la Liga es su gran objetivo y eso no hay quién lo discuta.

En ese aspecto, Lopetegui coincide con Zidane. El ex entrenador del conjunto madridista destacaba que no era normal que los blancos llevasen tantos años sin levantar el título liguero, por lo que transmitió a la plantilla la necesidad de ganarlo. Y así fue. Los jugadores captaron el mensaje y desde el primer momento se hicieron con un liderato que no soltaron en toda la temporada. Además, piensa que es obligación del Real Madrid pelear por todos los títulos, algo que el pasado curso no se hizo.

El mismo mensaje que Zidane

Ahora, el nuevo técnico madridista quiere hacer llegar a sus hombres un mensaje similar. La Liga es el título más importante para el vasco y de ahí su obsesión por ganarla. El campeonato será uno de los objetivos prioritarios de los de Lopetegui, que además son conscientes de que no pueden repetir la imagen dada el pasado curso. Esta campaña estarán obligados a pelear desde el primer momento por un torneo de la regularidad que la temporada pasada se escapó a las primeras de cambio.

El papel mostrado la temporada pasada decepcionó al vestuario blanco. Después de quedarse sin opciones de levantar el título a los dos meses del inicio de la competición, los jugadores saben que no pueden permitirse repetir aquello. La plantilla terminó muy descontenta por su papel mostrado en Liga y este curso no puede volver a suceder. El objetivo principal será pelear por el campeonato desde el primer momento e intentar terminar en lo más alto de la clasificación a final de las 38 jornadas.