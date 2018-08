El último ridículo de Cristobal Soria: intenta mofarse del Madrid y acaba retratado por no saber inglés

Cristobal Soria ha sido retratado en múltiples ocasiones debido a su antimadridismo extremo, pero hasta el momento nunca lo había sufrido en sus propias carnes en otro idioma. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones subió a su cuenta de Twitter un vídeo en el que trataba de humillar al Real Madrid por su escasez de fichajes en la presente temporada, pero acabó retratado al no entender la respuesta en inglés de un seguidor internacional del vigente campeón de Europa.

Como tantas otras veces, Soria utilizó su odio al Real Madrid para hacerse el gracioso, pero su desconocimiento del inglés provocó que no entendiera la respuesta de un turista a su pregunta sobre si quería jugar en el equipo blanco. “¿Por qué no? Aunque creo que no soy lo suficientemente bueno para jugar ahí. Es el mejor club del mundo“, respondió el entrevistado, pero Cristobal continuó como si nada, ya que no había entendido ni palabra de lo que le habían contestado.