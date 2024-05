Palma gana dos banderas azules en sus playas un año después de que Hila dejara la Alcaldía

Palma gana dos banderas azules en sus playas un año después de que el socialista José Hila dejara la Alcaldía y este verano serán tres donde ondearán al sumarse Cala Estancia y Ciudad Jardín a la de Cala Mayor.

Dos distintivos más de calidad ambiental para los arenales de un municipio eminentemente turístico como Palma, que este año, como ya sucediera el verano pasado, no lucirá en el mayor enclave vacacional de Baleares (casi 34.000 plazas) como es la Playa de Palma, que por segundo verano consecutivo se queda sin galardón para sus arenas y aguas.

Después de dos legislaturas con socialistas e independentistas al frente de un gobierno municipal que dejó Palma como la ciudad más sucia de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y con una sola bandera azul en sus playas, casi un año después de los pasados comicios municipales y del relevo al frente de la Alcaldía, ahora con Jaime Martínez (PP) como primer edil, parece que las cosas empiezan a cambiar, al menos, en materia medioambiental.

Hay que tener en cuenta que el motivo más frecuente para no obtener la bandera azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa. El segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas.

La bandera azul se ha convertido en el símbolo más reconocible y reconocido por los millones de usuarios de playas y puertos, en casi medio centenar de países, así como en un estándar mundial de ecocalidad turística, anterior e inspirador de las demás iniciativas de certificación de la calidad de playas y puertos

En general, Baleares es la sexta comunidad con más banderas azules al alcanzar las 46, cuatro más que en 2023. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), encargada de conceder estos reconocimientos, también ha otorgado una mención especial por su accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad al municipio de Alcúdia.

En total, España ha obtenido un total de 747 banderas azules (638 playas, 102 puertos deportivos y siete embarcaciones turística)I que ondearán a partir de junio, 18 más que en 2023, siendo la Comunidad Valenciana la región líder en número de playas con este galardón.

En Baleares un total de 31 playas han recibido la bandera azul, al destacar por su «calidad» y «compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad», según ha detallado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

En Ibiza, las playas galardonadas son las de Cala Benirràs, cala Sant Vicent, Santa Eulària, cala Llenya, Es Canar y Es Figueral. En Menorca, se ha premiado a cala en Porter y Son Bou en Alaior, cala Galdana en Ferreries, así como Binibeca Nou y Punta Prima en Sant Lluis.

En Mallorca, las playas reconocidas son las de Alcúdia, cala Marçal en Felanitx, cala Sa Nau, Porto Colom, Muro, además de las tres citadas de Palma. En Pollença se reconocen a cala Barques, cala Molins y Formentor; en Sant Llorenç des Cardassar, las playas de cala Millor y Sa Coma, mientras que en Santa Margalida, Son Bauló y Son Serra de Marina.

Santanyí contará con banderas azules en cala Mondragó, cala Santanyí y S’Amarador, y en Son Servera, cala Millor y Es Ribell.

Por otro lado, PortsIB ha sido reconocido este año con cinco banderas azules, lo que marca un significativo incremento respecto a las dos obtenidas en 2023. A las instalaciones de cala Figuera y la Colònia de Sant Jordi, que ya fueron reconocidas el año pasado, se suman los puertos de gestión directa de cala Rajada, Ciutadella y Sóller.

En términos de distribución regional, las Islas Baleares cuentan ahora con un total de 15 banderas azules en sus instalaciones portuarias.

Adicionalmente, cinco puertos y clubes náuticos que operan bajo concesiones otorgadas por PortsIB también han recibido este reconocimiento, entre ellos figuran el CN Sant Antoni, CN Cala Gamba, CN Porto Cristo, CN S’Arenal, y el Club de Vela Port d’Andratx.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) contribuye con otras cinco instalaciones a este prestigioso listado, como son Marina Ibiza, Alcúdia Mar Puerto Turístico Deportivo, Marina Palma Cuarentena, Marina Port de Mallorca y RCN de Palma.