Neymar no se rinde

Neymar busca la forma de presionar al jeque del PSG para que le permita fichar por el Real Madrid El jugador, al que no le ha gustado nada quedarse fuera de los diez elegidos del The Best, sigue en Brasil mientras su entorno estudia cómo convencer al jeque para que le deje salir

El jeque del PSG le está ganando el pulso a Neymar. El atacante brasileño continúa con su deseo de salir del club parisino para volver a la liga española y jugar en el Real Madrid, pero no lo tendrá nada fácil. Pese a que públicamente ha dicho que continuará en el PSG, la intención de Neymar es bien distinta. Quiere enfundarse la elástica del Real Madrid y jugar en el Santiago Bernabéu, pero las presiones de Nasser Al-Khelaifi para que se quede en el PSG están surtiendo efecto. Neymar se encuentra actualmente en Brasil disfrutando de sus vacaciones tras el Mundial 2018. Allí se enteró de que no está entre los diez nominados a optar al premio The Best que entrega la FIFA y galardona a los mejores futbolistas del último año. Su lesión y el fracaso del PSG en la Champions han sido determinantes para que el carioca se haya quedado fuera del top 10. Además, su entorno está estudiando de que forma convencer al jeque del PSG para que le deje salir este verano. Son bien conocedores de que por las buenas va a ser imposible que Al-Khelaifi permita a Neymar salir. Las puertas de salida están cerradas para el brasileño de par en par, sobre todo, después de haberse gastado en él 222 millones hace exactamente un año. En el entorno de Neymar, y el propio futbolistas, son conscientes de que es prácticamente imposible ganarle el pulso a Al-Khelaifi. Muchos son los futbolistas que han tratado de salir del PSG en los últimos veranos, pero ninguno lo ha conseguido. Verratti, Di María o Cavani han tenido la intención de abandonar París en algún momento, pero los tres continúan portando la elástica del conjunto parisino. Por ahora, su salida está bloqueada, quedando demostrado que el jeque se encuentra ganándole el pulso a Neymar. Pero la intención del futbolista de cambiar París por Madrid es inamovible por lo que seguirá buscando insistentemente la forma en la que encontrar una rendija que le permita escapar de la prisión de oro del PSG.