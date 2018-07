El hermano pequeño de Hazard rechaza su fichaje por el Madrid

Kylian Hazard, hermano pequeño del delantero, mostró su opinión contraria a su fichaje por el Real Madrid El Chelsea se niega a dejar salir a Hazard por no haberlo pedido en abril

El hermano pequeño de Eden Hazard, Kylian, que juega en el filial del Chelsea, no parece estar de acuerdo con que su hermano fiche por el Real Madrid. Así lo ha dejado ver en un comentario en las redes sociales en una publicación en la que aparece el 10 de la selección de Bélgica con la camiseta del Real Madrid.

La cuenta Best of Football compartió un montaje en el que aparecía Eden Hazard con la camiseta del Real Madrid y la pregunta: “¿Creéis que va a ser un buen movimiento para Hazard? “. La mayoría de seguidores dieron su visto bueno a la salida del delantero belga del club londinense rumbo al Santiago Bernabéu. Sin embargo, hubo alguien que no compartía la opinión mayoritaria y que por ser quién es llamó mucho la atención. El hermano de Hazard, Kylian, publicó un emoticono de rechazo, el de un hombre con los brazos en cruz.

Aunque su hermano opine lo contrario, el propio Hazard está más que convencido de que quiere salir este verano hacia el Real Madrid, consciente de que puede que sea el último tren para cumplir su sueño de vestir la camiseta del 13 veces campeón de Europa.

Sin embargo, el fichaje de Hazard por el conjunto blanco se antoja más complicado de lo que se esperaba. Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, se niega a negociar su salida. El pacto entre Chelsea y Hazard para negociar su traspaso tenía como condición que el belga advirtiera de sus intenciones antes de abril, algo que no hizo y ahora los blues no quieren dejarle marchar. El culebrón Hazard continúa aunque se conocerá su final antes del 9 de agosto, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra.