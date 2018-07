Mané: “¿El Real Madrid? Sólo son rumores”

Sadio Mané desmintió todos los rumores que le colocan en el Real Madrid la próxima temporada

Sadio Mané ha hablado muy claro sobre su posible fichaje por el Real Madrid. El extremo del Liverpool ha asegurado que sólo “son rumores” las informaciones que le colocan la próxima temporada en el Santiago Bernabéu.

“Son sólo rumores. No tengo conocimiento de nada y no nos contactaron para eso”, afirmó en un medio de su Senegal natal. “Sigo siendo jugador del Liverpool y me uniré a mis compañeros en Estados Unidos para la gira de preparación de la temporada”, dijo Sadio Sané.

“El Real Madrid es un gran equipo, pero estoy centrado en el mío, el Liverpool”, añadió Sadio Mané. El africano disputó la final de la pasada edición de la Champions League con el conjunto británico, donde se midieron al club blanco. Los madrileños se impusieron por 3-1 en un choque en el que el extremo anotó el tanto de su equipo.

Todos estos rumores que le situaban en Chamartín salieron a la luz después de que Zinedine Zidane renunciase a su puesto como entrenador del Real Madrid. Las informaciones apuntaban que Sadio Mané hubiera sido el primer fichaje del club merengue si el galo hubiera continuado al frente del equipo.