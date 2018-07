Moggi da por cerrado el fichaje de Cristiano por la Juve: “Ya ha firmado”

El ex director general de la Juventus opinó sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo por el club turinés Incluso confirmó que "ha pasado reconocimiento médico en Múnich"

Luciano Moggi, ex director general de la Juventus, ha sido el último en pronunciarse sobre el fichaje de Cristiano por el club turinés y parece que tiene claro cual será el futuro del aún jugador madridista. Y es que según ha informado en su cuenta de Twitter, el jugador “ya ha firmado” y “ha pasado el reconocimiento médico”.

“En mi opinión ya ha firmado y ha pasado el reconocimiento médico con la Juventus en Múnich“, afirmó el ex mandatario italiano que dejó claro que esta valoración estaba formada después de hablar con la cúpula juventina. “Es lo que pienso después de haber hablado con personas importantes”, añadió el dirigente en declaraciones a Tele7Gold.

Luciano Moggi también aprovechó la ocasión parar recordar que pudo fichar a Cristiano Ronaldo para la Juventus en 2002 pero finalmente la acción no se llevó a cabo. “Recibí una alerta, envié un observador para que lo mirase. Era un muchacho de 18 años, pero me impresionó con su madurez y sus elecciones. En medio día hice el contrato. Desafortunadamente, Marcelo Salas se negó a fichar por el Sporting de Lisboa porque quería regresar a River Plate. Ofrecí 5 millones más el chileno por un jugador de 18 años, pero no se pudo hacer en ese momento”, recordó Moggi.