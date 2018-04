Zidane: “No debemos pensar en los últimos dos partidos, no hay que volver a esa negatividad”

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación tras el empate del Real Madrid frente al Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. El galo se mostró preocupado por la falta de puntería del equipo, pero es positivo de cara al duelo ante Bayern.

Situación del equipo

“Hablamos de la Liga y este año ha sido nuestro problema. Hicimos cosas buenas y nos falta un final de temporada muy bonito. Tenemos que pensar sólo en la semifinal. Llegamos bien físicamente y a nivel de juego, un poco peor respecto a los resultados. Somos positivos”.

Preparar las semifinales

“Ahora tenemos que descansar y luego tenemos cinco entrenamientos para prepararnos. Vamos a entrenar y luego vamos a darlo todo. Vamos a ir a muerte para defender la Champions. Vamos a seguir igual y tenemos que pensar en positivo”.

No fichar a Kepa

“Yo no pensé eso. Si tome la decisión de no hacer venir a un portero en medio de la temporada es porque cuando empiezo un curso lo empiezo con tres y acabo con esos tres. El portero rival es muy bueno, pero no es mi jugador y no necesitaba un portero”.

Posible fichaje de Kepa

“Ha sido uno de los responsables de que no ganásemos. Luego, siempre se habla antes de terminar la temporada y yo no voy a hablar del futuro. La decisión de que no viniese es de todos”.

Suplencia de Bale

“No es un problema que sea suplente. Tengo 24 jugadores y tengo que estar pendiente de todos. Es muy importante, aunque no juegue de titular”.

“No tengo que hablar con él por eso. El lo está intentado y siempre lo va a hacer hasta el final”.

Falta de puntería

“Estoy preocupado. Tenemos muchas ocasiones y no las metemos. Hay que pensar en lo bueno y no en lo malo. Vamos a intentar marcar ante el Bayern, luego viene el Leganés y hay que seguir. Esto es el fútbol”.

Mejorar de cara a puerta

“No hay que cambiar nada. Hay que ser positivos. Tenemos que pensar que han sido los dos últimos partidos en los que no hemos marcado tantos goles. Ya tenemos un partido el próximo miércoles, vamos a descansar y luego lo vamos a preparar”.

Partido ante el Bayern

“Podemos pensar de muchas maneras. Podemos pensar que hay otros jugadores a parte de Cristiano que van a marcar la diferencia, pero sobre todo tenemos que estar concentrados. No hay que pensar en lo que pasó en los dos últimos partidos. No queremos volver a esa negatividad. Tenemos un partido el miércoles para cambiar todo esto”.