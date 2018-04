Zidane estalla: “Es una vergüenza que se hable de robo”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 32 de Liga Santander, que medirá al Real Madrid con el Málaga en La Rosaleda. El técnico analizó la resaca del duelo frente a la Juventus mostrándose muy enfadado con la denominación de “robo” que han puesto algunos al partido, y el emparejamiento con el Bayern.

Contra el Málaga sin descanso

“Nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que va a ser difícil. Seguramente después de un partido de Champions va a ser difícil por el esfuerzo, pero gestionamos bien los tres días pero estamos preparados para otro partido de Liga e intentar hacerlo bien”.

No hubo robo

“Cada uno puede opinar que hay penalti o no, no voy a discutir, pero cuando la gente puede hablar de robo, yo estoy indignado con estas cosas. Nosotros molestamos a mucha gente, y esto no podemos cambiarlo, yo voy a defender a los míos, merecíamos pasar sin duda y ya está. Que la gente opine o hable yo no lo contesto, pero diciendo que es un robo, no solo aquí, también en Francia… Nosotros lo hicimos muy bien y estamos en semifinal”.

James y su extramotivación

“Si, pero como todos los jugadores del Bayern, es un buen jugador, que está haciendo una buena temporada. James es uno de ellos como conjunto, es uno más”.

Oídos sordos a las críticas

“Yo no pienso en estas cosas, lo que nosotros pensamos es entrenar bien, venimos con ilusión y nadie nos la va a quitar. Hay que pensar que cada árbitro va a intentar hacer su trabajo, como nosotros. Hay que pensar en positivo, y no después que de todo lo que se ha hablado va a querer hacer daño. Van a intentar hacer su trabajo como siempre”.

Antimadridistas

“No me voy a meter en estas cosas, lo que digo es sólo lo que la gente puede considerar que ha sido un robo. Ahí si que estoy indignado. ¿Antimadridistas? Los hay, pero nadie lo va a cambiar. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y trabajar. La historia de este club nadie la va a cambiar, es el mejor club del muhndo y cuando eres el mejor creas un poco de celos”.

Penalti sobre Lucas

“No me parece normal el debate, me parece normal hablar en el momento y ya está, porque penalti hay, así que no sé de qué hablamos. Tu puedes hablar del penalti, que el árbitro lo pitó, pero todo lo que hicimos hasta el penalti. Nosotros conseguimos marcar, estamos en semifinales, y todo lo que han sido estos tres días es demasiado pero bueno”.

Bayern al 50%

“No creo que vayamos con ventaja. Con ninguna, y menos a este nivel de la competición. Vamos a jugar con un equipo muy bueno, si hay alguna sería jugar la ida ahí y la vuelta en casa, pero es 50% a 50% y vamos a intentar pasar”.

“Es lo que tiene esta Liga, el Málaga está último y alomejor no se merece este sitio. Yo viendo partidos del Málaga me puede sorprender la posición en la tabla, pero nosotros vamos a ir a ganar, va a ser difícil. El Málaga va a querer hacer el máximo contra nosotros y tenemos que estar preparados, porque estamos en una dinámica buena”.

Comentarios de Vidal, Buffon, Chiellini…

“Cada uno puede opinar, lo único es que no voy a contestar lo que dicen los jugadores. Lo único que digo yo es que no se puede hablar de robo, el resto yo lo entiendo, cada uno defiende lo suyo”.

Buffon y sus palabras

“Lo que ha dicho lo ha dicho él. Es un momento donde estás caliente, es un calentón, el suyo ha tardado un poco en irse, pero no lo podemos cambiar y hay que aceptar su sensación. Dicho esto, nosotros yo creo que merecíamos la clasificación y es lo que me interesa más a mí”.

Injustos con el trabajo del Madrid

“Un poco sí, pero al final no podemos hacer nada, sólo tenemos que decir que no es verdad. Nosotros nos preparamos para hacer las cosas bien, y nos puede pasar que somos los mejores o un equipo que ha robado. Nosotros estamos siempre en el medio, pensando que lo hicimos muy bien los dos partidos y lo que se dice no es verdad”.

Mala suerte contra la Juve

“A mí también me sorprendió el 0-3. Pero para nada, pensé que no podía pasar, pero pasa. Es lo bonito del fútbol, a veces es para ti y a veces en contra. Ellos hicieron un gran partido y nosotros un buen partido, pero cuando no la metes entra un poco de ansiedad y fue como fue. La emociones son muy buenas y al final conseguimos pasar nosotros”.

Motivado Bayern

“Yo creo que sí van a tener un plus de motivación, están mejor este año y compiten muy bien. Sabemos como clubes como es y como equipo también. Es un equipo que no para y que nos lo va a poner muy difícil y seguro que más que nunca este año”.

Vergüenza por hablar de robo

“Es una vergüenza cuando hablamos de robo porque es lo que me decepciona. Estoy muy, muy decepcionado por lo que se dice, no por el penalti, que es interpretación, para mí es penalti y para otros no, pero lo que podemos ver que dice la gente sobre los robos hay que pararlo. No me puedo creer que la gente diga estas cosas. Nosotros trabajamos y entrenamos todos los días para estar preparados y la gente dice que hemos robado”.

Bayern, club grande

“Son mejores y lo están demostrando cada día, son muy sólidos y no reciben muchos goles. Tienen un gran juego y traen una buena dinámica de resultados. Es un club, además, que en las grandes citas siempre están ahí. A mí no me gusta hablar de revanchas, yo no pienso en el pasado, pero sí en el presente y en el futuro, y mi presente es mañana”.