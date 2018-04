“Si yo hubiese sido Buffon, le habría partido la cara al árbitro”

Stefano Tacconi, ex portero de la Juventus, cargó contra el árbitro Michael Oliver por señalar el penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez en el minuto 93. Cuando le preguntaron sobre el asunto en la radio RMC Sport Network no se mordió la lengua y sus declaraciones han causado mucho revuelo en Italia.

“Si yo hubiese sido Buffon, sabiendo que ya me retiraba, le habría partido la cara al árbitro. Habría sido el gran final de una carrera estupenda. No puedes pitar un penalti así en el 95’, no puedes hacerlo”, clamó el que fuera guardameta del equipo bianconero.

Posteriormente cargó contra el jefe de los árbitros, emulando así al presidente de la Juve Andrea Agnelli: “Sus decisiones son de mala fe. Ese tipo de directivo debe cambiar cada dos-tres años”. Los jugadores de la Juve hicieron algo que parecía casi imposible antes de comenzar el partido, igualar la eliminatoria.

Cuando todo apuntaba a que el choque iba a la prórroga, Cristiano anotó el penalti que daba el pase al Real Madrid y dejaba a los italianos en la cuneta en el último instante. “Ahora la Juve estará más concentrada que nunca y nadie podrá con ellos en Italia. Van a ganar Scudetto y Copa italiana“, concluye Tacconi en sus declaraciones.