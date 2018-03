Isco, ¿de qué te quejas?

“En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita”, con esas palabras abrochó (y quién sabe si ensució) Isco su brillante actuación con la Roja. El malagueño firmó un hat-trick ante Argentina y ofreció un auténtico recital de fútbol que dio la vuelta al mundo.

Nadie duda de su calidad, ni de su fútbol… pero las declaraciones de Isco van a traer cola. En Concha Espina no han gustado nada porque se trata de un recado hacia Zidane, uno de sus mayores defensores. El francés ha dado todo por Isco y siempre ha defendido y ha contado con el malagueño.

A las órdenes de Zizou, Isco disputó de titular su primera final de Champions. El galo apostó por el malagueño. Podría haber optado por forzar con Bale… pero Zizou tenía claro que Isco estaba preparado. Y así fue, el futbolista se convirtió en uno de los hombres del partido.

Este curso más de lo mismo. Sus números no avalan sus últimas declaraciones. Suma 40 duelos, 2.439 minutos, 100 minutos más de los que disputó en la anterior campaña. Además, a diferencia de sus primeras temporadas, este año ha ejercido de titular.

Más minutos que nunca

En Liga ha estado presente en el once inicial en 18 de los 28 partidos disputados y sólo se ha quedado sin jugar en cuatro duelos de la competición. En Champions, sus números son mejores. El malagueño ha jugado todo a excepción del partido ante el Apoel y la vuelta del PSG.

En otra muestra de confianza, Zidane decidió contar con él para el primer duelo frente al conjunto parisino. El Madrid se jugaba temporada y media en ese enfrentamiento y el francés volvió a dar prioridad al malagueño frente a Bale.

Confianza no le falta. Es cierto que estos últimos meses no está disputando tantos minutos como en el inicio de curso, pero también es cierto que su nivel ha bajado notablemente. Poco queda de aquel Isco que deslumbraba al Bernabéu…

Las dos caras de Isco

No hay comparación entre el futbolista que se enfunda la camiseta de la Roja y el que juega con la elástica del Madrid. Su idilio con Lopetegui es incuestionable, “la selección me da la vida”, confesaba el jugador… pero en el Bernabéu su actitud deja mucho que desear. Ahora, Isco vuelve a sacar los pies del tiesto con su dardo a Zizou. Ramos ya le ha avisado en varias ocasiones y las últimas declaraciones del capitán no dan lugar a equívoco: “Es mayorcito para saber lo que tiene que hacer”.

De su fútbol nadie duda y minutos le sobran… ¿De qué se queja Isco?