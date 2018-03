Courtois tira la toalla y da por hecho que seguirá otro año en el Chelsea

Thibaut Courtois se rinde. El guardameta del Chelsea da por hecho que continuará en el conjunto blue la próxima temporada y tira la toalla respecto a fichar por el Real Madrid este verano. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario belga Sporza. El portero ha señalado que se siente “bien” en Londres y que antes del Mundial espera aclarar su futuro, aunque no se plantea marcharse: “Tengo un año más de contrato con el Chelsea y estoy bien. A final de temporada nos sentaremos y decidiremos el futuro. Vivo allí tranquilamente y sé que también estaré en el Chelsea el año que viene”.

El belga asume así la negativa del Real Madrid a hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Es un guardameta que siempre ha gustado en el Bernabéu, sin embargo, Zidane tiene claro quién quiere que defienda su portería mientras siga al frente del banquillo madridista. Por eso en los últimos meses, el interés del conjunto madridista por Courtois se ha enfriado.

Pero no cierra definitivamente la puerta al conjunto blanco. El ex del Atlético ha destacado en más de una ocasión que le gustaría regresar a España, donde viven sus hijos. Y, ahora, pese a confirmar que se sentará con el Chelsea antes de la cita mundialista y que continuará en Stamford Bridge en la 2018-19, ha dejado en el aire si ampliará su continuidad con la entidad dirigida por Abramovich. Cabe recordar que termina contrato el próximo curso y de no renovar, quedaría libre.

Como él mismo ha señalado, tiene hasta final de temporada para pensarlo, pues su intención es llegar a Rusia con su futuro aclarado: “Si voy a la Copa del Mundo con una idea clara, firmar o esperar otro año, tendré la cabeza libre en el Mundial. Estoy orgulloso de jugar en el Chelsea y quiero alcanzar el éxito”.