Zidane abre la puerta a Neymar: “¡Claro que encajaría en el Real Madrid!”

Zinedine Zidane abrió de para en par las puertas del Real Madrid a Neymar con la vista puesta en el futuro. “¡Claro que Neymar tendría sitio en el Madrid!”, exclamó el técnico blanco en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Eibar en Ipurúa.

“Neymar encajaría en el Real Madrid, igual que en otros clubes porque es muy bueno, como muchos otros”, dijo Zidane intentando que no se le notara mucho que le encanta el brasileño, pero sin llegar a decir lo que sería una mentira demasiado descarada. Neymar quiere ir al Madrid y el Madrid quiere tener a Neymar.

Además, a Zidane también le preguntaron sobre las informaciones que tasan el precio de Neymar en 400 millones de euros. Ahí sí salió airoso Zidane con un gran regate dialéctico: “No te voy a hablar de un jugador que no es mío. Ellos pagaron 222 millones, esto es lo que hay, yo me acuerdo cuando me compraron, que era 70 millones y a mi me pareció una locura. Más o menos 10 años después son 222 millones, puede ser que dentro de diez años o menos se paguen 400, no lo sé.