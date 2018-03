PSG – Real Madrid: La afición manda al banquillo a Benzema y pone de titular a Asensio

¿A quién no le gustaría ponerse en el papel de Zidane aunque sea por un momento? Llega el partido clave de la temporada que enfrenta al Real Madrid y Paris Saint Germain con el billete a los cuartos de final de la Champions League en juego y OKDIARIO te ofrece la oportunidad de jugar a ser Zidane. ¿Aún no lo has hecho? Todavía estás a tiempo. Elige tu esquema de juego y cuál es tu once para dicho encuentro.

Por el momento, los lectores que ya han participado apuestan en su mayoría (55%) por un esquema 4-4-2 para afrontar el duelo ante el Paris Saint Germain de este martes. Las bandas ganarían gran protagonismo en el ataque blanco que buscará desde el primer minuto atravesar la portería rival, al tiempo que permitiría tener las líneas más juntas para frenar a Cavani, Mbappé y Di María.

EL 17% de los lectores apuesta en cambio por el clásico 4-3-3, empleado en multitud de ocasiones por el técnico francés. Aunque un porcentaje idéntico se decanta por un esquema 4-2-3-1.

En cuanto a los jugadores, nuestros lectores parecen tener más claro a quiénes incluirían en su once inicial. Independientemente del esquema táctico elegido, hay jugadores que son imprescindibles para el duelo. El 95% de los lectores sitúa a Keylor Navas bajo palos y en defensa nuestros lectores lo tienen muy claro: Ramos, Carvajal y Marcelo son indiscutibles y Varane cuenta con un 73% de los lectores que lo eligen de acompañante del capitán blanco.

Asensio sienta a Benzema

Mucho se ha hablado sobre por quién apostará Zidane para el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Nuestros lectores lo tienen claro: un 62% de los lectores pondría a Asensio en el once inicial mientras que sólo un 30 % elegiría a Benzema como titular. Si por los lectores fuera, el francés vería el encuentro desde el banquillo.

Para la medular, Casemiro es el preferido por los lectores de OKDIARIO. El brasileño ha sido incluido en el once inicial por un 79% de los lectores que han participado en dicha encuesta. Además, Kroos y Modric también parecen llegar a tiempo para el partido. El lunes entrenaron con el grupo sobre el césped del Parque de los Príncipes y nuestros lectores los consideran “aptos” para entrar en el once inicial. El croata ha sido elegido por el 73% de los lectores mientras que el alemán por el 66%.

Ni Isco ni Bale parecen entrar en los planes de los lectores. El malagueño sólo ha sido incluido en el once titular por parte del 35% de los lectores, mientras que el Expreso de Cardiff cuenta con un 37% de los votos.

Por supuesto, la delantera tendrá a Cristiano Ronaldo como principal protagonista. El máximo goleador de la Champions es indiscutible para el 95 % de los lectores. El portugués llega en su mejor estado de forma y buscará ampliar su racha goleadora.

Si aún no lo has hecho, todavía estás a tiempo de apostar por tu once inicial y comprobar esta noche si tienes los mismos planes que el técnico madridista.