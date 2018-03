Las notas del PSG: suspenso general de un proyecto multimillonario

El PSG se vio superado en todo momento por el Real Madrid. Alphonse Areola mantuvo vivo al equipo durante los primeros 45 minutos, pero nada pudo hacer en ninguno de los goles. El conjunto madridista dio un recital con y sin balón. La primera mitad no llegó a ser mala del todo, pero en la segunda fueron estuvieron muy lejos del nivel que se esperaba de un aspirante.

Areola · Notable

Evitó que la eliminatoria se fuese sentenciada al descanso al sacar una buena mano a Ramos y despejar un gol cantado de Benzema en un uno contra uno. Sus manos fueron salvadoras y mantuvieron vivo a su equipo. No pudo hacer nada en el gol de Cristiano y un rebote le despistó en el segundo.

Dani Alves · Suspenso

El peor. No tuvo ni “10 minutos buenos”. Su influencia en el ataque parisino no se notó y Cristiano le puso en problemas cada vez que tuvo ocasión. Asensio le robó el balón en la jugada del primero y puso el balón a Lucas entre sus piernas. No estuvo, ni por asomo, cerca del nivel exigido.

Marquinhos · Suspenso

No tuvo mucha influencia en el juego del equipo. Falló en dos ocasiones ante Benzema, aunque tuvo la suerte de que el francés erró más. Alguna ayuda a Alves en las internadas madridistas, pero poco más.

Thiago Silva · Bien

Estuvo bien en la ayuda a Alves en el las internadas blancas por la banda derecha de los locales. Fue de lo único salvable de un PSG que se vio superado en todo momento por el juego madridista. En defensa, contuvo a los blancos como pudo.

Yuri · Bien

El español no lo hizo mal. En el gol de Cristiano vio como el portugués se levantó delante de él, pero nada pudo hacer. Tuvo alguna internada destacable y combinó bien en sus incorporaciones al ataque en la primera mitad.

Verratti · Suspenso

Mantuvo a los suyos en el partido de la misma manera que les sacó, cuando una pelotera con Brych le llevó a la expulsión. El único destacable del PSG en la creación, aunque su error disipó cualquier intentona de remontada posible.

Motta · Suspenso

No encontró una fácil salida de balón, gracias a la presión de los madridistas, que cuando no tuvieron el esférico, hicieron un buen partido. Tampoco supo contener los arreones madridistas. Duró 59 minutos sobre el césped.

Rabiot · Suspenso

No jugó mal en la primera parte, pero se vio más que superado en la segunda. Sufrió tras la expulsión de Verratti y cometió un enorme fallo en el segundo tanto madridista.

Di María · Bien

Junto con Mbappé, trató de llevar la batuta del ataque del PSG. Fue un peligro constante cada vez que encaraba y puso en serios aprietos a la defensa madridista durante la primera mitad. En la segunda parte, se cambió de banda y no fue el mismo. Fue sustituido en el minuto 76.

Mbappé · Bien

Fue de lo más destacable de su equipo. Muy participativo en el ataque parisino. Cada vez que tocaba el balón, daba sensación de peligro, aunque su segunda mitad fue más floja que la primera.

Cavani · Suspenso

Estuvo bastante inoperativo en el ataque de los de Emery. El sistema de inicio de Emery le dejó prácticamente aislado y estuvo bien tapado por Ramos y Carvajal. En la segunda parte continuó en la misma tónica. Aunque marcó, fue de rebote. Estuvo desquiciado durante casi todo el partido.

SUPLENTES

Pastore · Suspenso

Participó poco en el juego del equipo y no estuvo muy fino cuando lo hizo. No acertó un pase. Su situación no fue fácil, pues entró como revulsivo, pero al momento el PSG se quedó con uno menos.

Draxler · Sin calificar

Entró en el 76, con uno menos. Poca influencia en los minutos que tuvo.

Lass · Sin calificar

Salió en el 84′ para evitar que cayera un chaparrón mayor sobre el Parque de los Príncipes. Apenas tocó el balón.