Real Madrid – Getafe en vivo y en directo online

Real Madrid – Getafe: en directo

19:30. ¡MUY BUENAS TARDES! Real Madrid y Getafe se miden en el Bernabéu.

El Real Madrid y el Getafe disputan en el estadio Santiago Bernabéu la jornada 27 de LaLiga Santander. Los hombres de Zinedine Zidane disputarán su último test antes del transcendental partido que medirá a los blancos ante el PSG en el Parque de los Príncipes en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Los madridistas llegan con una ventaja de 3-1.

Para este duelo el entrenador francés no ha podido contar con Toni Kroos y Luka Modric. Los dos cerebros madridistas se siguen recuperando de sus respectivas lesiones con la mente puesta en el duelo ante los de Unai Emery, aunque en estos momentos su participación está en el aire. Tendrán por delante 48 horas para realizar un entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Zizou también ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Achraf, Jesús Vallejo y Dani Ceballos.

El que sí podría disputar minutos ante el Getafe es Marcelo. El brasileño ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió frente al Betis en el Benito Villamarín y disputará unos minutos antes los del sur de Madrid con la intención de rodarse de cara al partido ante los parisinos. También reaparecerán Cristiano Ronaldo y Casemiro que descansaron ante el Espanyol.

Por otro lado, los azulones llegan al estadio Santiago Bernabéu en un excelente estado de forma tras ganar al Deportivo de La Coruña con autoridad en el Coliseo Alfonso Pérez. El Getafe buscará dar la sorpresa frente a un Real Madrid con la mente puesta en el duelo de Champions. Si lograsen la victoria podrían comenzar a mirar a puestos europeos.

Mathieu Flamini, Vicente Guaita, Markel Bergara, por lesión, y Amath Ndiaye sancionado no podrán estar disponibles para José Bordalás. No obstante, el Getafe formará con un once de garantías. Hay que recordar que ya lograron empatar a cero en el Camp Nou.

Previa del partido

El Real Madrid afrontará este sábado en el Santiago Bernabéu (20.45 horas/Movistar Partidazo) el derbi contra un Getafe que está siendo una de las revelaciones del año y que aspira a seguir siéndolo aprovechando cualquier tipo de desconexión por la visita madridista de la semana que viene a París a jugarse su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Después de volver a la senda de la irregularidad de toda la temporada en el RCDE Stadium, donde los de Zinédine Zidane aspiraban a encadenar su mayor racha victoriosa liguera, ahora deben recuperarse con una victoria ante su público para no viajar con dudas al duelo del martes del Parque de los Príncipes.

De este futuro partido quiere sacar partido el conjunto ‘azulón’, que pese a su condición de recién ascendido, está brillando en su vuelta a la élite y, aunque su peligrosidad crece cuando juega en el Coliseum, a domicilio ya ha mostrado también su capacidad competitiva en escenarios como el Camp Nou, donde fue capaz de dejar a cero al líder y arañar un punto.

Por ello, el Real Madrid no puede caer en ningún tipo de relajación ante un rival disciplinado defensivamente, que le ha llevado a ser la tercera mejor defensa del campeonato, seña de identidad con la que espera frenar la alegría ofensiva que últimamente ofrecen los ‘merengues’ ante sus aficionados.

Deportivo de La Coruña (7-1), Real Sociedad (5-2), PSG (3-1) y Deportivo Alavés (4-0) han sido los últimos visitantes que han salido goleados ante los de Zidane, que tras su recuperación goleadora, volvieron a quedarse sin marcar ante el Espanyol, sumando una derrota que le ha vuelto a colocar cerca al Valencia en la pelea por la tercera plaza.

Este parece que será ya el único objetivo en Liga para el actual campeón, de momento muy lejos (10 puntos) de la segunda plaza que ostenta el Atlético de Madrid. Los de Marcelino García Toral no aprovecharon en San Mamés el tropiezo blanco y están a un punto, y por detrás, el Sevilla está todavía a una distancia (9) que no hace peligrar la plaza de ‘Champions’.

Sin embargo, cualquier despiste este sábado puede cambiar el guión y esto obliga al Real Madrid a salir concentrado los 90 minutos y una vez pite el colegiado, empezar a pensar en el desafío del martes, partido que en todo caso puede marcar la alineación del entrenador francés para la visita del Getafe.

Bordalás, pendiente de Guaita

Zidane sigue sin contar con Luka Modric y Toni Kroos y ya ha recuperado a Marcelo, pero todo hace indicar que el brasileño dejará su puesto seguramente a Theo Hernández, en el banquillo en Cornellá, mientras que Nacho podría dar descanso a Varane y Carvajal, apercibido, debería volver al once tras rotar con Achraf el martes.

En el centro del campo, Casemiro se perfila titular tras su baja de última hora ante el Espanyol y lo poco que ofreció la dupla Llorente-Kovacic, aunque el croata parece que se mantendrá. Los otros dos puestos en el medio dependerá en buena medida de lo que Zidane disponga en ataque donde volverá Cristiano Ronaldo, que no fue ni convocado para Barcelona. Bale, que desperdició su titularidad con otro gris partido, y Benzema, podrían volver a formar la ‘BBC’ como ante el Alavés, lo que dejaría a Lucas Vázquez, Asensio e Isco peleando por el lugar restante.

Por su parte, José Bordalás tiene menos dudas en su once, aunque está pendiente del estado físico de Vicente Guaita, al que se le han reproducido los problemas en la mano operada, pero al que el técnico alicantino no descartó. La que será baja segura será la de Amath por sanción, cuyo hueco podría ser para el japonés Shibasaki.

El Getafe intentará oponer su solidez y buscar sus opciones a la contra en un estadio donde únicamente ha sido capaz de ganar en una ocasión en su historia, en la campaña 2007-2008, y que en las ocho siguientes encajó derrotas. La solidez atrás y la dupla ofensiva que forman Ángel y Jorge Molina serán sus bazas para arañar algo positivo para no dejar de pensar en una vuelta a Europa, un sueño ahora a cinco puntos.