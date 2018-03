convocatoria oficial del Real Madrid

Zinedine Zidane ha convocado a 19 jugadores para el duelo que enfrentará al Real Madrid ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos tendrán el último test antes del transcendental partido frente al PSG en Champions.

La principal novedad de la lista es la vuelta de Marcelo. El brasileño ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió ante el Betis en el Benito Villamarín y, aunque parece que no será titular, tendrá algunos minutos antes de verse el próximo martes las caras con Mbappé. Cristiano Ronaldo, que no viajó entre semana a Cornellá por descanso, es otra de las novedades ante los azulones.

No podrán ser de la partida Luka Modric y Toni Kroos. Los dos cerebros madridistas se siguen recuperando de sus respectivas lesiones con el objetivo de llegar al duelo del Parque de los Príncipes. También se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica Achraf, Ceballos y Jesús Vallejo, que a pesar de estar ya recuperado no ha entrado en la lista. Extraña especialmente la ausencia del centrocampista sevillano, que no termina de entrar en los planes de Zidane.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Keylor Navas, Casilla y Luca.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Theo.

Centrocampistas: Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Kovacic .

Delanteros: Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez y Mayoral.