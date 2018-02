Inda: “El Madrid ha pedido a De Gea que no renueve”

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones la petición del Real Madrid al portero de la selección española: “El Real Madrid se ha dirigido a De Gea y le ha hecho una petición, simple y llanamente que no renueve con el United. De Gea acaba contrato en el 2019 y si no renueva, su salida será más fácil y más barata que el año pasado”.

El culebrón De Gea ha estado un tiempo frío llegando casi a desaparecer, pero el Real Madrid tiene muy claro que debe fichar un portero top este verano y el objetivo número uno vuelve a ser el meta español del Manchester United, que ya estuvo a punto de fichar por el conjunto blanco en 2015. Sin embargo, no se antoja nada fácil sacar ahora a De Gea de Old Trafford. Es el mejor jugador del United y tiene contrato hasta 2019, aunque el club inglés tiene una opción para prorrogarlo hasta 2020.

Inda también reveló las intenciones del Real Madrid con De Gea en cuanto a lo que el club blanco está dispuesto a pagar tanto al United como al futbolista. “El Real Madrid ira a muerte a por él. El United, tal como dije aquí hace una semana, pidió 120 millones de libas y el Madrid espera sacar al jugador por 100 millones de euros. El United verá lo que hace, porque el jugador quedaría libre un año después. El club de Mourinho le está ofreciendo unas 500.000 libras a la semana, que son 26 brutos al año, unos 13 millones netos, que sería lo que tendría que pagarle el Real Madrid”, desveló el director de OKDIARIO.

El caso es que el United no quiere ampliar la vinculación de De Gea a través de esta vía, sino que la idea de la entidad inglesa es renovar al portero a lo grande, convertirle en uno de los mejores pagados del equipo y blindarlo casi de manera vitalicia. En Inglaterra aseguran que las pretensiones del meta español para renovar con el United son muy altas, y el Real Madrid está muy atento a todo lo que pueda suceder en ese sentido, pues una ampliación de contrato de De Gea convertiría su fichaje en un imposible.

Está en sus manos

De hecho, tal y como reveló Eduardo Inda, el Real Madrid ha pedido al meta del United que no firme la renovación con el conjunto británico para poder negociar su fichaje este verano. Si De Gea renueva con los red devils no habrá forma de sacarlo de Mánchester, pero si no amplía su vinculación habrá más posibilidades.

La postura del United es muy clara a día de hoy. No quieren vender al que es su mejor jugador de los últimos años, pero si De Gea no renueva el United puede entender que el español quiere marcharse y debería aceptar, al menos, sentarse a escuchar ofertas por él y negociar. Si lo hiciera, de primeras va a pedir 100 millones de euros por él, pero sabiendo que en un par de años puede marcharse gratis en Old Trafford igual acaban bajando sus pretensiones…