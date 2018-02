En Francia colocan a Martial en la órbita del Real Madrid

Anthony Martial podría ser una opción para reforzar al Real Madrid de cara a la próxima temporada, según informa RMC Sport. El atacante termina contrato en junio de 2019 y no ha renovado con el Manchester United, por lo que podría salir por un precio muy asequible. Otros medios como The Sun afirman que el club entrenado por José Mourinho se reunirá con el francés pronto.

No obstante, el jugador podría plantearse dejar Old Trafford, ya que no se siente suficientemente valorado. La llegada de Alexis Sánchez ha relegado a Martial a un segundo plano. De hecho, se ha quedado en el banquillo en tres de los últimos cuatro partidos.

Además del Real Madrid, el Tottenham y el Inter de Milán también pretenden al joven extremo de 22 años. Martial llegó al United en 2015 a cambio de 80 millones de euros que la entidad inglesa pagó al Mónaco.